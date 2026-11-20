▲ 김포FC 솔터구장

회계 담당 직원이 회삿돈 83억 원을 횡령한 프로축구 K리그2 김포FC의 총체적인 부실 운영 실태가 드러났습니다.김포시는 특별조사를 통해 이러한 문제를 확인하고 관련자 징계와 고강도 개선 대책을 추진하기로 했습니다.김포시가 발표한 김포FC 특별조사 결과에 따르면 재무 담당 직원 A 씨는 2023년부터 2026년까지 52차례에 걸쳐 법인자금 83억 1,000만 원을 횡령한 것으로 조사됐습니다.A 씨는 수사기관이 우선 확인한 올해 횡령액 58억 원과 관련해 구속 상태로 재판을 받고 있습니다.나머지 25억 원에 대해서는 경찰 수사가 진행 중입니다.A 씨는 법인 계좌의 잔액이 부족하면 횡령한 자금 중 일부를 다시 입금했다가 재인출하거나 다른 법인계좌에서 자금을 가져오는 이른바 '돌려막기' 수법으로 범행을 이어온 것으로 조사됐습니다.또 허위 자료를 작성해 상급자에게 거짓 보고하는 방식으로 횡령 사실을 은폐해 온 것으로 파악됐습니다.이처럼 장기간 거액의 횡령이 가능했던 것은 자금 관련 업무를 사실상 한 명이 전담하는 등 내부 관리·감독 체계가 제대로 작동하지 않았기 때문으로 조사됐습니다.특히 회계업무를 총괄해야 할 경영지원팀장이 장기간 공석이었고, 실제 금융거래 내역과 회계시스템의 기록을 정기적으로 대조하는 절차도 마련돼 있지 않았습니다.그 사이 김포FC의 재정 상황은 급속도로 악화해 운영 자금이 완전히 고갈됐고, 미지급금도 지난해 말 기준 4억 8,000만 원까지 늘어났지만, 관리자들은 A 씨의 거짓 설명에만 의존한 채 관리·감독을 소홀히 한 것으로 나타났습니다.이번 조사에서는 횡령 사건 외에도 구단의 방만한 경영 실태가 확인됐습니다.김포FC는 계약 기간이 남아있는 감독의 연봉과 성과급을 인상하는 변경 계약을 체결하고 인상분을 소급 지급했습니다.또 계약 기간이 시작되기 전에 사용한 숙소 임차료를 지급하는 등 기준과 근거도 없이 감독의 숙소 임차료를 장기간 부담한 것으로 조사됐습니다.선수단에 승리 수당 등을 지급하면서 필요한 절차를 거치지 않거나 지급 기준을 임의로 변경하기도 했습니다.포상금 지급 대상이 아닌 사무국 지원에게도 포상금을 지급한 사례도 확인됐습니다.이에 따라 김포시는 횡령 사건과 재단 부실 운영 등 책임을 물어 김포FC 홍경호 대표이사를 해임하도록 구단 측에 통보한다는 계획입니다.또 횡령 당사자인 A 씨는 물론 관리·감독 부실 책임이 있는 사무국장, 선수단장에 대해 김포FC 측에 중징계를 요구하기로 했습니다.김포시는 구단 운영 체계를 근본적으로 개선하기 위한 종합 대책을 마련해 추진하기로 했습니다.먼저 회계와 자금 관리 권한을 분리하고 지출 단계별 검증 절차를 강화하는 등 관리·감독 체계를 정비하고, 예산·결산이나 주요 계약에 대한 심의 절차도 점검하기로 했습니다.또 기관장이나 관리자의 책임을 강화하는 방안을 추진할 예정입니다.이기형 김포시장은 "시민의 세금과 공공재원으로 운영되는 김포FC에서 중대한 사건이 발생해 무거운 책임감을 느낀다"며 "특별조사를 통해 마련한 조치 계획과 개선 대책이 김포FC의 재정 운영과 내부 통제 체계를 실질적으로 변화시키는 계기가 되도록 하겠다"고 말했습니다.(사진=김포FC 제공, 연합뉴스)