▲ 한국배구연맹(KOVO)

한국배구연맹과 여자부 흥국생명 구단이 경기 중 쓰러진 뒤 사망한 관중에 애도의 뜻을 표했습니다.오늘(20일) 한국배구연맹(KOVO)과 인천소방본부에 따르면, 19일 인천 삼산월드체육관에서 열린 프로배구 V리그 여자부 흥국생명과 GS칼텍스의 경기를 관람하던 관중이 인근 병원에 이송됐으나 숨졌습니다.해당 관중은 3세트 도중 쓰러졌습니다.현장 의료진 등은 심폐소생술(CPR)을 실시했으나 의식을 회복하지 못했고, 출동한 119 구급대에 인계돼 호흡과 맥박이 없는 상태로 병원으로 옮겨졌습니다.KOVO는 보도자료를 통해 "유명을 달리하신 고인께 깊은 애도를 표하고 유가족께도 위로의 말씀을 드린다"며 "연맹은 이번 사고를 매우 엄중하게 받아들이고 있으며, 경기장을 찾는 모든 관중이 안심하고 배구를 관람할 수 있도록 경기장 안전과 관중 보호를 위한 노력을 지속해 나가겠다"고 밝혔습니다.홈팀 흥국생명 역시 "경기장의 안전 관리와 응급 대응 시스템을 점검하고 운영 전반을 더욱 세심하게 살피겠다"고 전했습니다.(사진=한국배구연맹 홈피 캡처, 연합뉴스)