1. 세계 최초로 16세 미만 SNS 계정 금지한 호주

학교와 SNS에서 괴롭힘에 시달리다 2024년 세상을 떠난 호주의 12살 소녀 샬럿. 유족들의 호소 속에 지난해 12월 호주는 세계 최초로 16세 미만의 SNS 계정을 금지했습니다. 그로부터 약 1년, 아이들은 SNS를 떠났을까요? SNS 금지 3개월 후 청소년 408명을 추적 조사한 호주 연구진에게 직접 물었습니다.



[루크 울펀든 / 호주 뉴캐슬대 교수 : (SNS 금지 후 청소년들에게 어떤 변화가 있었나요?) 청소년들의 SNS 이용에는 큰 변화가 없었습니다. 16세 미만의 85% 이상이 여전히 매주 금지된 플랫폼을 하나 이상 이용했습니다.]



호주 정부 조사에서도 10~15세의 SNS 계정 보유율은 52.4%에서 42.1%로 10%포인트 넘게 줄었지만, 실제 이용률은 85.9%에서 81.5%로 고작 4.4%포인트 감소했습니다. 계정은 줄었지만, 아이들은 여전히 SNS를 이용한 겁니다.



2. 기발한 방법으로 규제 피해갔다

어떻게 이런 일이 가능했을까요? SNS 플랫폼의 허술한 연령 확인으로 계정 차단이 제대로 이뤄지지 않은 게 주요 원인입니다.



[루크 울펀든 / 호주 뉴캐슬대 교수 : 연령 확인을 요구받은 건 66%뿐이었습니다. 가장 흔한 방식은 나이를 직접 입력하도록 하는 것이었는데, 효과가 떨어진다는 건 잘 알려져 있습니다.]



여기에 청소년들도 나이를 속이고, 가짜 계정과 시크릿 브라우저까지 동원해 규제를 피해 갔습니다.



[루크 울펀든 / 호주 뉴캐슬대 교수 : 청소년들이 금지를 피하려고 무엇이든 한다는 증거를 봤습니다. 중국의 게임 규제에서도 청소년들이 기발한 방법으로 우회했습니다. 예상할 수 있는 일입니다. 하지만 그 빈틈을 찾아 메우는 게 정부의 역할입니다.]



호주 정부 조사에선 SNS를 이용한 자녀의 부모 중 그 사실을 모르는 비율도 23.3%에서 33.3%로 늘었는데, 규제 이후 오히려 부모가 자녀의 SNS 이용을 파악하기 어려워진 건 아닌지 우려되는 대목입니다.



3. '좋아요'로 끊임없이 평가받는 아이들

한국에서도 SNS는 청소년들의 주요 소통 창구입니다. 하지만 그 공간에서 아이들은 '좋아요' 숫자로 끊임없이 평가받고 실제 상처로 이어집니다.



[김현수 / 명지병원 정신건강의학과 교수 : 인스타를 하는데 자신이 포스팅한 것에 좋아요를 친구들이 눌러주지 않을 때, 이게 단순한 애들이 바빠서 못 눌러준다는 게 아니라 자기를 거절하거나, 자기를 무시하거나, 자기한테 관심이 없다 이렇게 인식하게 되면 그야말로 그게 불안, 우울로 번지게 되고 현실의 인간관계에도 직접적인 영향을 미치는 것 같아요.]



문제는 아이들의 절제력만이 아닙니다. 이용자를 오래 붙잡도록 만든 SNS의 설계 자체를 바꿔야 한다는 지적입니다.



[루크 울펀든 / 호주 뉴캐슬대 교수 : SNS의 많은 기능은 중독성이 매우 강하고, 이용자 참여를 극대화하도록 의도적으로 설계돼 있습니다. 그래서 플랫폼이 처음부터 연령에 맞는 설정과 기능을 제공하도록 의무화하는 법이 중요하다고 생각합니다.]



4. "검열로 나아가기 위한 발판" 규제에 반발도

이제 호주는 규제의 방향을 넓히고 있습니다. 지난달 하원을 통과한 '디지털 주의의무 법안', 아동 청소년을 추천 알고리즘과 무한 스크롤, 좋아요와 조회 수 등 유해한 기능으로부터 보호하도록 플랫폼에 의무를 부과하는 내용입니다. AI 챗봇처럼 인간관계를 대신해 아동의 정서적 의존을 유도하는 행위도 규제 대상에 포함됐습니다. 법안에는 의무를 위반한 기업에 최대 1천억 원 상당의 제재금을 부과하는 내용도 담겼습니다. 국내 전문가도 SNS 전면 금지보다 플랫폼의 기능 규제가 효과적일 수 있다고 말합니다.



[김현수 / 명지병원 정신건강의학과 교수 : 전면적인 금지는 우회에 관한 기술을 청소년들이 이미 탁월하게 알고 있기 때문에 콘텐츠 자체에서 제한이 있는 게 더 효과적일 것으로 전문가들은 예측하고 있고요.]



그러나 규제를 둘러싼 반발도 만만치 않습니다. 호주 시민단체와 SNS 기업 레딧은 표현의 자유 침해 등을 주장하며 SNS 금지법을 상대로 위헌 소송을 냈고, 이달 초 호주 최고법원에서 첫 본안 심리가 열렸습니다. 호주의 실험은 아이들의 SNS 이용을 어디까지 제한하고, 플랫폼에는 어떤 책임을 물어야 할지, 우리에게도 묻고 있습니다.



(우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.)



(취재 : 정반석, 구성 : 신희숙, 영상취재 : 윤형, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 출처: 7NEWS Australia, 제작 : 디지털뉴스부)