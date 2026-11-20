▲ 20일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 3~4%대 급락 출발했다.

오늘(20일) 코스피가 장중 4%대 급락세를 보이면서 프로그램 매도호가 일시효력정지, 즉 매도 사이드카가 발동됐습니다.한국거래소는 오늘 오전 11시 54분 5초 코스피200 선물지수 변동으로 유가증권시장의 프로그램 매도호가 효력이 5분간 정지됐다고 전했습니다.발동 시점 기준 코스피200 선물지수는 전 거래일 종가보다 40.16포인트, 5.04% 낮은 755.84를 기록했습니다.유가증권시장 매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동됩니다.코스피 매도 사이드카 발동은 지난 6일 이후 10거래일 만입니다.오전 12시 1분 기준 코스피 지수는 전장보다 247.18포인트, 4.81% 내린 4,890.71입니다.삼성전자와 SK하이닉스는 6.6% 안팎 하락하고 있습니다.같은 시각 코스닥 지수는 30.21포인트, 4.41% 내린 654.60을 나타냈습니다.(사진=연합뉴스)