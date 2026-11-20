제 옆으로는 시청자분께서 제보 주신 함박눈이 쌓인 서천의 모습입니다.



밤사이 충청과 호남, 제주 지역에 많은 눈이 내렸습니다.



현재는 일부 충남과 호남 지역을 중심으로 눈비구름이 자리하고 있습니다.



어제(19일))부터 현재까지 무주에는 10cm가 넘는 많은 눈이 내렸고요.



제주 산지에도 20cm의 눈이 내려 쌓였습니다.



앞으로 충남 지역에 1에서 최고 3cm, 호남 지역에 1에서 최고 5cm, 제주 산간 지역에 3에서 최고 8cm의 눈이 더 내려 쌓이겠습니다.



오늘 아침 서울의 기온 영하 3.1도로 어제 아침보다 더 추웠고요.



곳곳에서 영하권의 추위가 나타났습니다.



낮에도 기온이 크게 오르지 못하겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 3도, 대구가 5도 예상되고요.



찬 바람이 강해서 체감하는 온도는 영하로 떨어지는 곳들이 많겠습니다.



다음 주 월요일에는 전국에 또 비나 눈이 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)