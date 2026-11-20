일본에서 최근 '동물 복지' 개념이 확산하고 있습니다.



계기는 올 초 큰 관심을 끌었던 아기 원숭이 펀치의 사연이었습니다.



펀치는 지난해 7월 태어나자마자 어미로부터 버림받았습니다.



사육사가 선물한 오랑우탄 인형을 어미 삼아 무리에 섞이려고 노력하는 모습이 알려지면서 올 초 일본뿐 아니라 한국과 미국에서도 응원 메시지가 쇄도했습니다.



만 1살이 된 펀치는 지금 어떻게 지내고 있을까?



평일인데도 문 열기 전부터 수십 명이 펀치를 보기 위해 줄을 섰습니다.



다시 만난 펀치의 손에는 오랑우탄 인형이 없습니다.



다른 원숭이들이 펀치의 털을 골라주기도 하고 친구와 장난을 치는 모습도 눈에 띕니다.



[관람객 : 이제는 뭐 손주를 보는 기분이라고 할까요.]



자세히 보니 전에 없던 2층짜리 그늘막이 생겼습니다.



펀치처럼 서열이 낮은 원숭이에게 몸을 피할 공간을 줌으로써 각자 편안하게 지낼 수 있도록 한 이른바 '동물 복지'의 일환입니다.



펀치에 앞서 일본인들의 마음을 사로잡은 동물원 스타가 또 있습니다.



약 20년 전, 1살 때 두 발로 벌떡 서는 모습으로 단숨에 스타가 된 레서판다 후타.



[2005년 방송 : 계속 서 있네요. 꽤 오래 서 있습니다. 10초 정도 된 것 같은데요.]



레서판다는 원래 해발 고도가 높은 지대의 서늘한 숲에 살기 때문에 동물원에서는 후타의 체온 유지를 위해 실내에는 에어컨을 설치하고 더운 날 야외에서는 물안개를 분사했습니다.



또 몸 상태가 좋지 않으면 관람객에 공개하지 않고 요양하도록 했습니다.



레서판다의 평균 수명은 15살 정도, 하지만 후타는 지난 17일 생후 23년 135일로 기네스 최고령 기록을 경신했습니다.



[이치가와시 동식물원 관계자 : (예전 방식으로는) 동물들이 건강하게 오래 살기 어렵습니다. 동물 복지를 개선해 나가는 일이 무척 중요하다고 생각합니다.]



(영상취재 : 문현진)