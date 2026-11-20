<앵커>



백건우 피아니스트가 자신의 연주인생을 돌아보는 자서전을 내고, 젊은 음악가들과 한 무대에 섭니다. 세계 무대에서 주목받는 신동훈 작곡가의 신작이 아시아 초연 무대에 오릅니다.



김수현 문화예술 전문기자가 보도합니다.



<기자>



[백건우와 영 프렌즈 / 12월 2일 / 예술의전당 콘서트홀]



데뷔 70주년을 맞은 피아니스트 백건우가 후배 피아니스트 일곱 명과 함께 무대에 오릅니다.



김홍기, 김도현, 박진형, 선율, 강동휘, 홍석영, 이주언까지, 저마다 다양한 개성으로 주목받는 실력파 음악가들입니다.



두 대의 피아노와 퍼커션, 네 대의 피아노까지, 다채로운 편성으로 피아노 앙상블의 새로운 매력을 보여줍니다.



[백건우/피아니스트 : 청중들한테 새로운 음악을 들려주고 싶었어요. 음악에 대한 생각부터 조금 바뀌어질 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다.]



[김홍기/피아니스트 : 엄청난 거장과 영 피아니스트, 그리고 저는 중견으로 가는 나이에 있는데 그런 조화를 다 보여드릴 수 있을 것 같아서 굉장히 설렙니다.]



예술에는 은퇴가 없다고 한 백건우는 65년 해외 활동의 기억과 후배 음악가에게 보내는 조언을 담아 자서전도 펴냈습니다.



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[세종 솔로이스츠 실내악 시리즈 / 28일 / 서울 서소문성지 역사박물관 콘솔레이션 홀]



세종 솔로이스츠가 작곡가 신동훈의 최신작 두 곡을 아시아 초연합니다.



현악 4중주와 카운터테너를 위한 '오르페우스에게 바치는 소네트'는 지난 6월 세계 초연에도 참여했던 카운터테너 이스틴 데이비스가 함께 합니다.



[2026 서울시향 체임버 클래식스 Ⅵ: 대한민국 / 21일 / 세종문화회관 세종체임버홀]



또 다른 신작 '겨울 소나타'는 바이올리니스트 김지연, 피아니스트 조준영이 연주하고, 야나체크와 하이든, 베토벤, 헨델의 곡도 함께 무대에 오릅니다.



신동훈 작곡가를 내년 시즌부터 활동할 올해의 음악가로 선정한 서울시향은 이번 달 실내악 콘서트에서 그의 곡을 연주하고, 신동훈의 피아노 협주곡을 피아니스트 조성진 협연으로 내년 아시아 초연 무대에 올릴 에정입니다.



(영상편집 : 안여진, VJ : 오세관, 영상제공 : 세종솔로이스츠 워너클래식스 서울시향)