<앵커>



신간 안내입니다.



전세계적인 추세라고 할 수 있는 정치적 포퓰리즘의 배경을 파헤친 책 등을 이주형 기자가 소개해드립니다.



<기자>



[포퓰리즘의 감정 / 지은이 : 에바 일루즈, 옮긴이 : 김희상 / 청미출판사]



포퓰리즘, 즉 대중주의 또는 대중추수주의는 바로 이 시대의 정치를 규정하는 단어 가운데 하나입니다.



'포퓰리즘의 감정'은 불평등을 조장하는 정권이 오히려 그 희생자들로부터 지지받는 역설의 배후를 찾으려는 시도입니다.



감정 자본주의 연구의 권위자인 저자는 정치가들이 두려움과 혐오, 르상티망, 사랑이라는 핵심 감정을 이용해 대중의 눈을 가린다고 분석합니다.



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[눈 감으면 보이는 미국 / 지은이 : 신순규/ 판미동]



'눈 감으면 보이는 미국'은 월가의 시각장애인 분석가인 신순규 씨가 자신의 인생을 바꾼 나라, 미국의 현실을 바라본 책입니다.



아홉 살에 시력을 잃고 열다섯 살에 홀로 미국으로 건너간 저자가 자신의 인생과 미국이라는 나라의 역사, 가치관을 교차하며 이야기를 펼쳐 보입니다.



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[난독일기 / 지은이 : 심은경 / 문학동네]



읽고 쓰며 살아가는 소설가가 난독증에 걸린다면 어떤 일이 벌어질까?



'난독일기'는 '나의 아름다운 정원'의 심윤경 작가가 20년 전 돌연 난독증세를 겪게 되면서 그 연원을 찾아 인생을 돌아보는 내용을 담은 산문집입니다.



작가는 공포의 근원을 M이라고 부르며 심연을 들여다보려 애씁니다.



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[합의의 기술 / 지은이 : 신부남 / 나녹]



'합의의 기술'은 GGGI, 즉 '글로벌녹색성장기구'를 서울에 본부를 둔 국제기구로 출범시키는데 중심 역할을 한 한 외교관의 기록입니다.



해외 공관 생활 중 절반을 뉴욕과 제네바에서 국제기구 업무로 보낸 신부남 전 녹색성장대사가 썼습니다.



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[2027 한국경제 대전망 / 오철·이근 외 경제추격연구소 편저 / 21세기북스]



올해로 출간 11년째를 맞는 '2027 한국경제 대전망'은 불확실성이 큰 2027년의 경제 상황을 한국의 경제전문가 35인이 진단한 책입니다.



반도체, AI, 환율 등 한국경제의 5대 불확실성과 성장 산업과 쇠퇴 산업 등 내년 한국 경제의 주요 이슈들을 정리했습니다.



(VJ : 오세관, 영상편집 : 김호진)