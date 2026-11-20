<앵커>



천 년의 시간을 품은 전통 공예부터 세계적인 거장들의 현대 미술까지 한자리에서 만날 수 있는 축제가 인천에서 개막했습니다.



올해로 6회째를 맞은 인천아트쇼 현장을 윤영현 기자가 다녀왔습니다.



<기자>



영롱한 빛깔의 나전과 깊이를 더한 옻칠, 전통 공예가 현대 작가들의 감각을 만나 새로운 예술로 태어났습니다.



이번 특별전에는 나전과 도자, 금속 등 각 분야의 작가 8명이 참여해 전통의 현대적 변주를 선보입니다.



[최희순/경기도 시흥시 : 멀리서 볼때랑 사진 찍었을 때랑 사진으로는 담을 수 없는, 눈으로 보여지는 것들이 달라서 시각적 효과가 좋았던 거 같아요.]



미술 시장의 문턱을 낮추고 작가를 지원하기 위한 기업과 예술가의 동행도 눈길을 끕니다.



현대제철과 박종갑, 하나은행과 임인구 등 5개 기업이 작가의 전시 공간을 후원해 개인전을 열어주는 방식입니다.



국내외 갤러리 136곳도 대거 참여해 작가 1천여 명의, 작품 5천여 점을 내걸었습니다.



쿠사마 야요이와 무라카미 다카시 같은 세계적인 거장의 작품은 물론, 대중적인 팝아트까지 한눈에 볼 수 있습니다.



[정광훈/인천아트쇼 조직위 이사장 : 미술이 더 이상 특정인들의 전유물이 아니라 우리 모두 즐길 수 있는 소중한 문화 자산이라고 생각합니다.]



미술품 거래의 고질적인 문제인 위작 논란을 없애고 시장의 투명성을 높이기 위해, 한국조폐공사는 위·변조 방지 기술을 선보였습니다.



디지털 '워터마크' 기술로 작품의 진위를 현장에서 확인할 수 있어 시민들과 초보 수집상들도 안심하고 작품을 소장할 수 있습니다.



[성창훈/한국조폐공사 사장 : 판화 같은 경우 위작 문제는 더 이상 나타날 수 없고 실물 그림 경우에도 쓰는 색감이라든지 다른 것을 통해 위작 문제를 해결할 수 있을 거 같습니다.]



지난해 6만여 명의 관람객을 끌어모으며 80억 원의 판매고를 올린 인천아트쇼는 오는 22일까지 송도컨벤시아에서 계속됩니다.



(영상취재 : 임동국)