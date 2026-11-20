<앵커>



아침 기온이 영하권으로 떨어지는 등 겨울이 바짝 다가왔습니다. 연탄으로 겨울을 나는 이웃들에게는 난방비 걱정도 더 커질 수밖에 없는데요. 따뜻한 겨울나기를 돕기 위한 사랑의 연탄 나눔운동이 본격적으로 시작됐습니다.



CJB 이민아 기자의 보도입니다.



<기자>



시린 겨울바람이 옷깃을 파고드는 골목길.



길게 늘어선 봉사자들의 손에서 손으로 검은 연탄이 전해집니다.



한 장 한 장 정성껏 옮긴 연탄이 창고에 차곡차곡 쌓입니다.



갑자기 찾아온 겨울 추위에 연탄을 지원받는 이웃의 마음도 한결 든든해집니다.



[배상호/청주시 우암동 : 배부르죠, 연탄이 이렇게 들어오니까. 연탄만 잔뜩 쌓아놔도 곳간이 그냥 잔뜩 쌓인 기분이 그렇게 참 좋아요. 흐뭇하죠.]



충북에서 겨울철 난방에 연탄을 사용하는 가구는 약 7천600가구.



연탄 한 장 가격은 900원에서 1천 원으로 올랐습니다.



정부 정책에 따라 연탄 생산보조금이 단계적으로 줄어든 것도 가격 상승에 영향을 미쳤습니다.



하지만 다른 난방 방식으로 바꾸려 해도 보일러 교체 비용과 난방비가 부담스러운 취약계층은 여전히 연탄에 기댈 수밖에 없습니다.



이런 이웃들의 겨울나기를 돕기 위한 '사랑의 연탄 나눔운동'이 출정식을 갖고 본격적인 활동에 들어갔습니다.



출정식에서는 지역 기관과 단체들의 성금 전달도 이어졌습니다.



앞서 도내 11개 시·군을 순회하며 모인 성금은 8천700여만 원.



올해 모금 목표액은 2억 원이지만, 현재까지 목표액의 46% 수준에 머물고 있습니다.



[임동현/(사) 징검다리 명예회장 : 저희들이 목표한 건 다 못 이루더라도 7~80%라도 이뤄보려고 열심히 지금 노력하고 있습니다. 도민들의 많은 협조를 부탁드리겠습니다.]



연탄 배달에 동참한 신용한 지사도 에너지 취약계층에 대한 지원을 당부했습니다.



[신용한/충북지사 : 생산 단가가 오르고 가격이 오르고 있어서 우리 도로서도 더 세밀하게 그 틈새를 더 지원해야 된다고 생각하고 있습니다. 단순한 복지 차원이 아니라 생존 차원, 안전 차원까지 확대해서….]



충북도는 에너지바우처와 연탄쿠폰 등을 통해 4만 6천500가구에 약 180억 원을 지원한다는 계획입니다.



사랑의 연탄 나눔운동은 내년 2월까지 후원계좌를 통한 모금을 이어가며, 어려운 이웃들에게 연탄과 난방용품 등을 지원할 계획입니다.



(영상취재 : 송신의 CJB)



CJB 이민아