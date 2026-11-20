<앵커>



복수를 대신해 주는 이른바 사적 보복 대행업체를 운영해 온 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 이들은 피해자들의 집 앞에 오물과 스프레이를 뿌리는 방식으로 범행을 저질렀는데요. 범행 현장은 그야말로 난장판이 됐습니다.



TBC 박가영 기자가 보도합니다.



<기자>



검은 모자와 마스크로 얼굴을 가린 남성이 남의 집 문 앞에서 스프레이로 낙서를 하기 시작합니다.



이번에는 오물을 쏟은 뒤 마구 문지르더니 욕설이 적힌 전단지까지 뿌려 놓습니다.



아파트 복도가 그야말로 난장판이 됐습니다.



이른바 '사적 보복' 대행업체를 운영해 온 30대 A 씨는 보복 의뢰를 받은 뒤 전국 각지에 있는 행동대원들에게 범행을 지시했습니다.



의뢰자를 모집한 경로는 텔레그램, 채널 구독자만 2천 명에 달했습니다.



보복 행위별로 수십만 원에서 수백만 원까지 가격이 매겨졌는데, 가축분뇨와 까나리 액젓이 범행에 주로 사용됐습니다.



지난해 8월부터 지난 3월까지 이들이 저지른 범행은 모두 47건, 피해자는 90여 명에 이릅니다.



이들은 서로 철저한 비대면 원칙을 지키며 가상자산만으로 거래해 수사기관의 추적을 피해 왔습니다.



[이승수/대구경찰청 광역범죄수사 2계장 : 개인정보를 사들여서 그 정보를 총책에게 전달하면 총책은 실행위자에게 특정 주소에 가서 테러를 하라고 지시하는 방식으로 범행이 진행됐습니다.]



경찰은 주거침입 등의 혐의로 총책인 30대 A 씨 등 35명을 입건해 이 중 8명을 구속했습니다.



또, 보복 범행 의뢰인에 대해서도 수사를 확대하고 있습니다.



TBC 박가영