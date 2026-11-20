<앵커>



인공지능 기업 앤트로픽이 미국 증시에 성공적으로 데뷔했지만, AI 투자 불안은 가시지 않으면서 국내 증시가 오늘(20일) 급락하고 있습니다. 코스피는 4% 넘게 떨어진 채 출발해 다시 5,000선 아래로 밀려났습니다.



엄민재 기자입니다.



<기자>



앤트로픽의 나스닥 상장 흥행에도 AI 투자에 대한 의구심과 미국의 대중국 반도체 규제 우려가 겹치면서, 국내 증시가 오늘 개장과 함께 급락하고 있습니다.



오늘 오전 11시 기준, 코스피는 4.32% 내린 4915.72를 나타내고 있습니다.



코스피는 오늘 오전 전날 대비 4.08% 내린 4,928.51로 출발하며 다시 5,000선 아래로 내려앉았습니다.



삼성전자와 SK하이닉스가 6% 안팎 떨어지는 등 반도체 '투톱'도 힘을 쓰지 못하고 있습니다.



외국인 투자자는 7천310억 원을 순매도하며 6거래일째 주식을 내다 팔고 있습니다.



기관도 4천3억 원어치를 팔아치우며 지수 하락을 이끌고 있습니다.



반면, 개인은 9천580억 원을 순매수하며 저가 매수에 나서고 있습니다.



코스닥 지수 역시 오전 11시 기준, 4.21% 내린 655.97를 기록하고 있습니다.



특히 반도체 장비주가 큰 폭으로 떨어지고 있습니다.



간밤 뉴욕증시에서는 3대 주가지수가 모두 2% 넘게 하락했습니다.



앤트로픽은 흥행에 성공했지만, 엔비디아가 3.3%, AMD가 7.7% 떨어지는 등 다른 AI 반도체주는 약세를 보였습니다.



트럼프 행정부가 중국 AI 기업의 미국산 칩 접근을 막는 추가 규제를 검토하고 있다는 월스트리트저널 보도도 투자 심리를 위축시켰습니다.



(영상편집 : 원형희)