<앵커>



어제(19일) 충남 천안과 경기 용인 등의 시험장에서 스마트 안경과 카메라, 이어폰까지 잇따라 적발됐습니다. 경찰이 사건을 넘겨받아서 즉각 수사에 나섰습니다.



이호건 기자가 보도합니다.



<기자>



충남경찰청은 어제 천안의 한 고등학교 시험장에서 대학수학능력시험 응시 중 스마트안경을 반입한 수험생 A 씨를 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 입건했습니다.



A 씨는 2교시 수학영역 시험을 보던 중 스마트안경을 이용해 부정행위를 한 혐의를 받습니다.



시험장 측은 A 씨의 부정행위를 확인해 어제 오후 1시 55분쯤 경찰에 신고했습니다.



A 씨를 상대로 1차 피의자 신문을 마친 경찰은 증거물을 압수해 분석 중이라고 밝혔습니다.



경기 용인의 한 고사장에서도 20대 수험생 한 명이 카메라와 이어폰을 소지한 것이 드러나 부정행위로 적발됐습니다.



[교육청 관계자 : 감독관이 육안으로 카메라하고 블루투스 (이어폰을) 소지한 사실을 확인을 했고요.]



부정행위는 2교시, 수학 영역 시험 시간에 발견됐습니다.



[수험생 : (감독관이) 부정행위 한 학생 곁으로 다가오더니 이렇게 손을 딱 하시는 거예요. 그때 이제 부정행위 한 학생이 검정색 한 이만한 물체를 감독관님한테 주더라고요.]



추가로 복도에 내놓은 가방에서는 태블릿 PC 1대도 발견됐습니다.



발견된 전자기기들은 모두 전원이 켜진 상태였던 걸로 전해졌습니다.



경찰은 수능이 끝난 뒤 해당 학생을 임의동행해 저녁 6시부터 약 5시간 20분 동안 조사한 뒤 밤 11시 20분쯤 귀가 조치했습니다.



경찰은 해당 학생을 입건하고 압수한 증거품들에 대해 디지털 포렌식을 진행할 예정입니다.



(영상취재 : 장운석·김세경, 영상편집 : 김윤성)