▲ 마무리 캠프를 마친 SSG 랜더스

프로야구 SSG 랜더스가 일본 가고시마현 사쓰마센다이 종합운동공원에서 28일간 진행한 '2026 가고시마 레벨업 캠프'를 오늘(20일) 마무리했습니다.선수단 37명이 참가한 이번 캠프는 2027시즌 차세대 전력 강화와 실전 경기력 극대화, 기술적 완성도 제고에 초점을 맞춰 강도 높게 진행됐습니다.투수조는 불펜 투구로 제구 안정화와 구종 위력 강화에 매진했고, 야수조는 실내외 8개 구역을 순환하는 타격 로테이션과 수비 연습용 타구로 타격의 일관성 및 상황별 대처 능력을 끌어올렸습니다.여기에 근력 훈련과 숙소-훈련장 간 러닝을 병행하며 기초 체력을 다졌습니다.캠프를 총괄한 이숭용 SSG 감독은 "훈련량을 채우는 것을 넘어 선수 스스로 한계를 극복해 낸 시간이었다"며 "가고시마에서 쏟은 땀방울이 내년 시즌 전력 강화로 직결될 것이라 확신한다"고 말했습니다.캠프 최우수선수(MVP)에는 투수 김현재와 야수 홍대인이 선정됐고, 감독 특별상은 성실한 훈련 태도를 보인 외야수 이승빈에게 돌아갔습니다.투구 자세 교정으로 팔 각도를 낮춰 커브의 위력을 극대화한 김현재는 "남은 비시즌 동안 새로운 폼에 적응해 내년 1군 마운드에서 경쟁력 있는 모습을 보여주겠다"고 소감을 밝혔습니다.고강도 수비 훈련을 소화하며 내야 수비 완성도를 높인 홍대인은 "앞으로 더 잘하라는 의미로 주신 상이라 생각한다"고 전했습니다.이승빈은 "타격과 외야 수비 등 부족한 부분을 보완하는 데 집중했다. 내년에는 한층 발전한 모습으로 1군에서 팬분들께 인사드리겠다"고 각오를 다졌습니다.캠프 일정을 마친 SSG 선수단은 20일 오후 인천국제공항을 통해 귀국합니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)