▲ 리트 만점자 이 씨

생성형 인공지능을 활용한 부정시험 의혹에 휩싸인 법학적성시험 만점자 이진우 씨에 대한 부검 결과 타살 정황은 없는 것으로 파악됐습니다.국립과학수사연구원은 오늘(20일) 오전 이 씨에 대한 부검을 진행했습니다.현재까지 이 씨에 대한 타살 정황은 발견되지 않았습니다.일반적인 변사 사건과 달리 이목이 쏠린 인물인 만큼 타살 정황을 확인하기 위해 부검을 진행한 것으로 전해졌습니다.이 씨는 어제 오후 1시 12분쯤 서울 지하철 8호선 천호역 인근 모텔에서 심정지 상태로 발견됐습니다.이 씨는 심폐소생술을 하기엔 이미 늦은 상태로 발견됐다고 당국은 전했습니다.현장에서 발견된 메모에는 심신이 지쳤다는 취지가 담겼으나 시험 부정행위 의혹이나 그에 따른 수사에 대해서는 언급하지 않은 것으로 나타났습니다.이 씨의 변사 사건과 별개로 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이 씨에 대한 업무방해와 사기 등 혐의 고발 사건 수사를 이어가고 있습니다.경찰은 이 씨에 대한 고발장 등을 토대로 이 씨의 범행 수법과 공범 여부에 대한 수사 방식과 대상을 고심하고 있습니다.우선 경찰은 이 씨의 작년 수능 시험지가 폐기되지 않고 보존된 상태인 만큼 시험지를 증거로 확보해 분석할 것으로 보입니다.이 씨는 2013년 수능에서는 전 영역에서 6에서 8등급의 낮은 성적을 받았지만, 작년에는 전 과목 1등급을 받아 서울대 치대에 입학했습니다.이 씨에게 공범이 있었는지도 수사 대상입니다.이 씨는 서울대 치대에 입학하기 전 2024학년에도 수능 성적으로 고려대 정치외교학과에 합격했습니다.하지만 이 씨가 시험을 치른 2023년 11월은 챗GPT가 나온 지 1년밖에 안 돼 정답률이 높지 않았던 점을 고려하면, 당시부터 부정행위를 도운 조력자가 있었던 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있습니다.올해 세무사 시험에서 인공지능을 활용해 부정행위를 저질렀다고 자수한 수석합격자 한모 씨는 어제에 이어 오늘도 포렌식 작업 참관을 위해 경찰에 출석했습니다.한 씨는 초소형 카메라와 스마트폰, 개조한 계산기, 자택에 있는 노트북 등을 이용해 부정행위를 저질렀다고 시험 관계기관에 제출한 경위서 등을 통해 밝혔습니다.아울러 한 씨는 한 메신저를 이용해 인공지능이 푼 문제의 정답을 공유받았고, 몸에 숨긴 초소형 모니터로 정답을 확인한 것으로 알려졌습니다.