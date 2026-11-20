▲ 리트 만점자 이 씨
생성형 인공지능을 활용한 부정시험 의혹에 휩싸인 법학적성시험 만점자 이진우 씨에 대한 부검 결과 타살 정황은 없는 것으로 파악됐습니다.
국립과학수사연구원은 오늘(20일) 오전 이 씨에 대한 부검을 진행했습니다.
현재까지 이 씨에 대한 타살 정황은 발견되지 않았습니다.
일반적인 변사 사건과 달리 이목이 쏠린 인물인 만큼 타살 정황을 확인하기 위해 부검을 진행한 것으로 전해졌습니다.
이 씨는 어제 오후 1시 12분쯤 서울 지하철 8호선 천호역 인근 모텔에서 심정지 상태로 발견됐습니다.
이 씨는 심폐소생술을 하기엔 이미 늦은 상태로 발견됐다고 당국은 전했습니다.
현장에서 발견된 메모에는 심신이 지쳤다는 취지가 담겼으나 시험 부정행위 의혹이나 그에 따른 수사에 대해서는 언급하지 않은 것으로 나타났습니다.
이 씨의 변사 사건과 별개로 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이 씨에 대한 업무방해와 사기 등 혐의 고발 사건 수사를 이어가고 있습니다.
경찰은 이 씨에 대한 고발장 등을 토대로 이 씨의 범행 수법과 공범 여부에 대한 수사 방식과 대상을 고심하고 있습니다.
우선 경찰은 이 씨의 작년 수능 시험지가 폐기되지 않고 보존된 상태인 만큼 시험지를 증거로 확보해 분석할 것으로 보입니다.
이 씨는 2013년 수능에서는 전 영역에서 6에서 8등급의 낮은 성적을 받았지만, 작년에는 전 과목 1등급을 받아 서울대 치대에 입학했습니다.
이 씨에게 공범이 있었는지도 수사 대상입니다.
이 씨는 서울대 치대에 입학하기 전 2024학년에도 수능 성적으로 고려대 정치외교학과에 합격했습니다.
하지만 이 씨가 시험을 치른 2023년 11월은 챗GPT가 나온 지 1년밖에 안 돼 정답률이 높지 않았던 점을 고려하면, 당시부터 부정행위를 도운 조력자가 있었던 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있습니다.
올해 세무사 시험에서 인공지능을 활용해 부정행위를 저질렀다고 자수한 수석합격자 한모 씨는 어제에 이어 오늘도 포렌식 작업 참관을 위해 경찰에 출석했습니다.
한 씨는 초소형 카메라와 스마트폰, 개조한 계산기, 자택에 있는 노트북 등을 이용해 부정행위를 저질렀다고 시험 관계기관에 제출한 경위서 등을 통해 밝혔습니다.
아울러 한 씨는 한 메신저를 이용해 인공지능이 푼 문제의 정답을 공유받았고, 몸에 숨긴 초소형 모니터로 정답을 확인한 것으로 알려졌습니다.
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