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▲ 2026 곰들의 모임 두파민 매치

프로야구 두산 베어스가 28일 잠실야구장에서 팬 페스티벌 '2026 곰들의 모임'을 개최합니다.잠실야구장 마지막 팬 페스티벌을 기념한 올해 행사는 현역 선수와 두산 출신 은퇴 선수가 함께하는 이벤트 경기와 사인회, 그라운드 체험, 축하 공연 등으로 진행됩니다.6이닝 이벤트 경기 '두파민 매치'는 '최강팀'과 '두산팀'이 투수와 야수 포지션을 맞바꿔 치릅니다.더스틴 니퍼트, 이현승, 김재호, 오재일, 유희관, 민병헌 등 은퇴 선수들이 스페셜 엔트리로 합류하며, 양 팀 선수단은 '아듀 잠실' 홈·원정 유니폼을 입습니다.경기 전 외야 그라운드에서는 스페셜 엔트리 6명을 포함한 18명이 6개 조로 나뉘어 사인회를 열고 그라운드 체험도 진행합니다.오후 1시에는 울랄라세션과 김장훈의 축하 공연이 열리며, 경기 후 불꽃놀이와 응원가 뒤풀이가 이어집니다.입장 관중에게는 최초 입장 시 1인당 한 세트씩 'THANK YOU, JAMSIL' 기념 퍼즐과 핫팩을 수량 소진 시까지 증정합니다.입장권 예매는 21일 오전 11시 시작하며, 2026년 베어스 클럽 유료 회원은 오전 10시부터 선 예매할 수 있습니다.개인 시즌권 구매자는 별도 예매 없이 기존 이용 좌석에서 관람합니다.사인회는 구단 공식 인스타그램 프로필 링크, 그라운드 체험은 구단 공식 앱으로 22일까지 신청할 수 있습니다.(사진=두산 베어스 제공, 연합뉴스)