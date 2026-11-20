▲ 김경률 해군참모총장이 18일 경남 거제시 한화오션 옥포조선소에서 열린 울산급 Batch-Ⅲ 5번함 '평택함' 진수식에서 함명을 선포하고 있다.

해군은 김경률 해군참모총장이 대한민국 해군과 일본 해상자위대 간 고위급 교류를 위해 오는 22∼23일 일본을 방문한다고 오늘(20일) 밝혔습니다.김 총장은 방일 기간 사이토 아키라 일본 해상막료장과 양자대담을 통해 고위급 및 부대 간 교류 활성화 등 한국 해군과 일본 해상자위대 간 해양안보 협력 방안을 논의할 예정입니다.김 총장은 이혁 주일대한민국대사를 예방하고, 일본 요코스카 지방대를 방문해 야기 코지 지방총감을 만날 예정입니다.앞서 김규하 육군참모총장도 지난 11∼13일 사흘간 일본을 방문했습니다.김 총장은 방일 기간 우치쿠라 히로아키 통합막료장, 아라이 마사요시 육상막료장과 각각 회담하고 대한민국 육군과 일본 육상자위대 간 교류협력을 추진하기로 했습니다.강신철 국방부 장관은 지난달 말 필리핀에서 열린 '아세안 확대 국방장관회의'를 계기로 고이즈미 신지로 일본 방위대신과 양자회담을 했는데, 이후로 양국 군 수뇌부 간 교류가 이어지는 모습입니다.한편, 김경률 해군참모총장은 일본 방문 후인 23일부터 27일까지 타히티에서 약 30개국 해군참모총장(사령관)이 참가하는 제20차 서태평양해군심포지엄(WPNS) 본회의에 참석합니다.서태평양해군심포지엄 본회의 기간 중 의장국인 프랑스와 미국, 일본, 호주, 필리핀, 태국, 페루, 칠레 등 참가국 해군 대표와 양자 및 다자대담을 갖고, 해양안보협력 방안을 논의할 계획입니다.(사진=연합뉴스)