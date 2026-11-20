▲ 대전법원 전경

시장으로 재직하면서 선거구민들에게 명절 선물을 제공한 혐의로 기소된 백성현 충남 논산시장이 항소심에서도 당선무효형을 선고받았습니다.대전고법 제1-3형사부(장정태 부장판사)는 공직선거법 위반 혐의로 기소된 백 시장의 항소심에서 벌금 150만 원을 선고했습니다.백 시장은 민선 8기 논산시장으로 재임했던 2023년 추석과 2024년 설·추석을 앞두고 시장 명함을 동봉해 지역 기관장과 재경논산시향우회 회원 등 연인원 100여 명에게 시 예산으로 산 약 370만 원 상당의 명절 선물을 보낸 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.공직선거법은 지방자치단체장이 선거구 안에 있는 사람과 선거구 밖에 있더라도 선거구민과 연고가 있는 이들에게 기부행위를 할 수 없도록 규정합니다.백 시장은 올해 6월 열린 지방선거에서 재선에 성공했는데, 8월 열린 1심에서 당선무효형에 해당하는 벌금 150만 원이 선고됐습니다.1심 재판부는 "범행 규모가 상당하고 시 예산이 쓰인 데다, 백 시장이 책임을 시청 공무원들에게 떠넘기며 반성하는 태도를 전혀 보이지 않는다"고 양형 이유를 밝혔습니다.백 시장은 항소심에서도 명절 선물을 자신이 보낸 것처럼 내세울 의도가 없었다며 원심 판단에 사실오인과 법리 오해가 있다며 혐의를 부인했습니다.명절 선물은 취임 전부터 이어져 온 시 업무였고, 일부 선물에 명함이 동봉된 것도 담당 실무자 판단이었다고 주장했지만, 받아들여지지 않았습니다.항소심 재판부는 1심에서 일부 무죄가 선고된 부분도 유죄로 뒤집어 원심을 파기하면서도, 형량은 1심과 같은 150만 원으로 판단했습니다.(사진=연합뉴스)