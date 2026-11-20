▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 우리나라가 '2026 유엔 전자정부 평가'에서 194개국 중 1위를 기록했다는 소식을 전하며, "대한민국의 높아진 위상을 국민의 더 나은 일상으로 이어가겠다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(20일), 자신의 SNS에 해당 소식을 알린 윤호중 행정안전부 장관의 글을 공유한 뒤 "대한민국이 세계 무대에서 인정받는 모습을 보니 참으로 자랑스럽다"고 적었습니다.그러면서, "이 모든 성과는 국민 여러분과 현장에서 묵묵히 애써주신 공직자, 기업인과 전문가 여러분의 노력 덕분"이라며 "진심으로 감사드린다"고 덧붙였습니다.이어 "세계 1위라는 평가만으로 충분하지 않다. 더 중요한 것은 국민 여러분께서 일상에서 그 변화를 느끼시는 것"이라고 강조했습니다.이 대통령은 "필요한 혜택은 정부가 먼저 찾아 알려드리고, 복잡한 신청 절차는 줄일 것"이라며 "디지털 기술이 낯선 분들도 불편 없이 필요한 서비스를 이용할 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 약속했습니다.그러면서 "편리함 만큼 중요한 것이 안전과 신뢰다. 국민의 소중한 개인정보를 철저히 보호하고, 누구나 안심하고 공공서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)