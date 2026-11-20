지난달 여자배구 신인 드래프트에서 전체 1순위로 IBK기업은행에 지명된 사상 첫 재미교포 출신 신인 오드리 박이 한국 무대에 적응해 가고 있습니다.



최근 첫 어시스트를 기록한 오드리 박은 한국의 독특한 응원 문화에 푹 빠졌다고 밝혔는데요.



좋아하는 한국 반찬부터 새롭게 배운 한국어, 직접 선보인 응원 율동까지 한국 생활의 다양한 이야기를 들려줬습니다.



오드리 박의 인터뷰를 <스포츠머그>에서 전해드립니다.



(취재 : 김진우, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 황인석, 제작 : 스포츠취재부)