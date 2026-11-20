"미국은 응원 구호가 많은데"…한국 응원 문화에 푹 빠진 '재미교포 신인' 오드리 박
지난달 여자배구 신인 드래프트에서 전체 1순위로 IBK기업은행에 지명된 사상 첫 재미교포 출신 신인 오드리 박이 한국 무대에 적응해 가고 있습니다.
최근 첫 어시스트를 기록한 오드리 박은 한국의 독특한 응원 문화에 푹 빠졌다고 밝혔는데요.
좋아하는 한국 반찬부터 새롭게 배운 한국어, 직접 선보인 응원 율동까지 한국 생활의 다양한 이야기를 들려줬습니다.
오드리 박의 인터뷰를 <스포츠머그>에서 전해드립니다.
(취재 : 김진우, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 황인석, 제작 : 스포츠취재부)
최근 첫 어시스트를 기록한 오드리 박은 한국의 독특한 응원 문화에 푹 빠졌다고 밝혔는데요.
좋아하는 한국 반찬부터 새롭게 배운 한국어, 직접 선보인 응원 율동까지 한국 생활의 다양한 이야기를 들려줬습니다.
오드리 박의 인터뷰를 <스포츠머그>에서 전해드립니다.
(취재 : 김진우, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 황인석, 제작 : 스포츠취재부)
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