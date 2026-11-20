지난 1일 낮 2시 20분쯤 서울 관악구의 한 숙박시설, 속옷 차림의 사람들이 황급히 계단으로 내려옵니다.



사람들이 대피하고 몇 초 뒤, 시커먼 연기가 복도를 덮칩니다.



이날 발생한 화재는 2시간 10분 만에 꺼졌습니다.



3층 숙박시설의 20개 방 가운데 일부가 완전히 다 타버릴 만큼 큰불이었습니다.



불은 비어 있는 방에서 시작돼 삽시간에 번진 걸로 조사됐는데, 다른 방에 머물던 스페인, 프랑스, 일본 등 외국인 투숙객 16명이 기적적으로 목숨을 건졌습니다.



그런데 그 배경에 한 의인의 용기 있는 행동이 있었던 사실이 드러났습니다.



화재 당시 오토바이를 타고 건물 옆을 지나가던 37살 박진용 씨는 창문으로 얼핏, 화염을 목격했습니다.



[박진용 씨/의인 : 119에 신고해야겠다 해서 바로 신고를 했습니다. 불이 너무 빨리 번지다 보니까 창틀이 이제 타 가지고 이제 제 위로 떨어지더라고요.]



박 씨는 곧바로 3층으로 뛰어 올라가 객실 문을 두드렸습니다.



[박진용 씨/ 의인 : 앞이 안 보였는데 방문에 번호가 이렇게 붙어 있더라고요. 그래서 아 이거 고시원이구나 생각이 들어서 최대한 악을 고래고래 지르면서 계속 두들겼습니다.]



투숙객이 모두 대피한 걸 확인한 뒤에야 건물 밖으로 나와 소방관들을 도운 박 씨.



박 씨가 아니었으면 큰 인명 피해를 피할 수 없었을 거라고 소방당국은 전했습니다.



서울시는 오늘(20일) 박진용 씨에게 '재난현장 용감 의인' 표창 수여했습니다.



위험한 순간에 어떤 마음으로 불길로 뛰어들었냐는 질문에, 박 씨는 이렇게 답했습니다.



[박진용 씨/의인 : 누군가는 해야 하는 일이었고 그 차례가 저였을 뿐이라고 생각합니다. 그래서 그런지 그 열여섯 분의 시민분들이 안전하게 탈출했다는 사실이 저에게는 뜻밖의 선물을 받은 기분입니다.]



(영상취재 : 김흥기, 영상편집 : 남일, 제작 : 디지털뉴스부)