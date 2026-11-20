▲ 서울 마포경찰서

미션에 참여하면 보증금을 돌려주겠다며 참가자들을 속여 10억 원 상당을 가로챈 자기 계발 플랫폼 운영자가 공소청에 넘겨졌습니다.서울 마포경찰서는 지난 16일 자기 계발 플랫폼 '미션캠프'의 운영자 40대 김 모 씨를 사기 혐의로 불구속 송치했습니다.김 씨는 책 리뷰 작성 등 미션을 수행하면 환급해 주겠다며 보증금을 미리 내도록 한 뒤, 이를 돌려주지 않은 혐의를 받습니다.경찰이 파악한 피해자는 1천600여 명, 전체 피해 금액은 10억 원이 넘습니다.미션캠프 측은 지난해 12월 "예상치 못한 재정 악화로 인해 정상적인 운영이 어려운 상황이 됐다"며 돌연 파산을 선언하고 플랫폼 운영을 중단했습니다.이후 입장문을 통해 매출 부진과 미흡한 경영으로 회사에 손실이 커졌다며, "갑작스럽게 운영 중단 소식을 들은 분들에게 깊은 상처와 금전적인 피해를 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔습니다.김 씨는 경찰 조사에서 '경영 판단을 잘못했다'는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.하지만 경찰은 파산 공지 직전까지도 참가자들을 모집하는 등 범행에 고의성이 있었다고 판단한 것으로 파악됐습니다.앞서 마포경찰서는 미션캠프 사기 의혹 사건의 집중 수사 관서로 지정된 뒤 관련 신고와 고소 사건을 병합해 수사해 왔고, 지난 3월에는 김 씨를 소환해 조사했습니다.(사진=서울 마포경찰서 제공, 연합뉴스)