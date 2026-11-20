▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 고(故) 김영삼(YS) 전 대통령 서거 11주기인 20일 고인을 추모하며, 금융실명제 등 과감한 개혁을 단행한 김 전 대통령의 뜻을 이어 자본시장과 민생 경제의 '비정상의 정상화'를 이뤄내겠다고 다짐했습니다.이 대통령은 오늘(20일), 국립서울현충원에서 열린 김영삼 전 대통령 서거 11주기 추도식에서 최인호 청와대 정무수석이 대독한 추도사를 통해 "존경하는 대통령님, 오직 국민을 믿고 거침없이 나아가셨던 발자취를 따르겠다"고 말했습니다.그러면서, "어떤 난관 앞에서도 국민의 더 나은 삶이라는 하나의 이정표를 향해 흔들림 없이 뚜벅뚜벅 걸어가겠다"고 밝혔습니다.이 대통령은 "대통령님께서 닦은 길을 따라 걷는 후배 국정 책임자가 돼보니 '개혁이 혁명보다 어렵다'고 하셨던 그 말씀의 무게를 여실히 느끼게 된다"고 언급했습니다.이어 "그 말씀엔 개혁은 한 번의 선언만으로 이뤄지는 것이 아니라, 최대한의 공감 아래, 모두가 함께 노력해 나가야 비로소 완성될 수 있다는 뜻도 담겨 있을 것"이라고 덧붙였습니다.이 대통령은 "돌이켜보면 대통령님이 추진한 개혁 중 어느 하나도 쉬운 것은 없었다"며 "기득권의 벽을 정면으로 돌파했던 거산(巨山·김 전 대통령(YS)의 아호)이라는 튼튼한 반석이 있었기에 저를 비롯한 후배들은 국민의 더 나은 삶을 위한 변화를 차곡차곡 쌓아 올릴 수 있었다"고 강조했습니다.특히, "대통령님께선 금융실명제를 단행해 어둠 속 숨은 돈이 불의를 키우던 낡은 시대를 끝냈다"며 "국민주권정부는 대통령님의 뜻을 이어 주가조작과 시세조종 세력을 엄단하고 부당이득을 철저히 환수하며 시장 질서를 흔드는 행위를 뿌리 뽑겠다. 자본시장과 민생 경제에 있어 '비정상의 정상화'를 반드시 이뤄낼 것"이라고 다짐했습니다.또, "대통령께선 지방자치 시대를 열었다. 저 역시 그 제도가 길러낸 단체장 출신"이라며 "대통령님 뜻을 따라 주민 주권을 강화하는 한편, 전국 각 지역이 국가 발전의 주역으로 거듭날 수 있도록 지역의 잠재력과 경쟁력을 키워나갈 것"이라고 밝혔습니다.이 대통령은 "거제 출신의 대통령께선 해양수산부를 신설해 바다를 국가전략의 중심으로 올려놨다. 대통령이 바라보셨던 대한민국의 바다가 이제 세계를 향해 더욱 활짝 열리고 있다"며, "정부는 우리의 바다를 대한민국의 신성장 동력으로 완성해 해양 강국 대한민국 시대를 꽃 피울 것"이라고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)