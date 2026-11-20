대학수학능력시험 도중 스마트안경을 이용해 부정행위를 한 혐의로 20살 수험생이 경찰에 입건됐습니다.



충남경찰청은 수험생 A씨를 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.



A씨는 어제(19일) 충남 천안 신당고등학교 시험장에서 2교시 수학 시험을 치르던 중 스마트안경을 이용해 부정행위를 한 혐의를 받고 있습니다.



시험장 측은 부정행위를 확인한 뒤 오후 1시 56분쯤 경찰에 신고했습니다.



경찰은 어제 A씨를 조사한 뒤 귀가시켰으며, 확보한 증거물을 분석할 예정입니다.



또 A씨의 부정행위를 도운 사람이 있는지 확인하고 있으며, 사안의 중대성을 고려해 구속영장 신청도 검토하고 있습니다.



앞서 정부는 수능 부정행위자의 응시 자격 제한 기간을 1년에서 10년으로 늘리고 스마트기기를 이용한 중대한 부정행위에 대해서는 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 고발하거나 수사를 의뢰하겠다고 밝힌 바 있습니다.



그런데도, 올해 수능에서 전자기기 관련 부정행위로 수험생 111명이 적발됐고, 시험 도중 스마트안경을 비롯한 스마트기기를 활용하다 적발된 수험생은 5명입니다.



(취재: 최재영, 영상편집: 김나온, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)