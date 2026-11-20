골목길 상습 불법주차 때문에 119구급차 진입이 불가능해 긴급한 치료를 요하는 암 환자를 소방대원과 함께 직접 옮겨야 했다는 사연이 전해져 누리꾼들의 공분을 사고 있습니다.



이틀 전(18일) 한 온라인 인터넷 게시판엔 '불법주차 때문에 구급차 진입 불가, 사람 죽으라는 겁니까?'라는 제목의 글이 올라왔습니다.



글쓴이는 거주지에 수년간 차량 두 대로 불법 주차를 해오는 분이 있다며 관련 사진을 올렸습니다.



이어 "지난달 참을 수 없는 일이 일어났다"고 언급한 뒤 "지난 10월 1일 특수암 환자인 할머니가 장폐색으로 심한 구토 증상 등을 호소해 119에 도움을 요청했지만 불법 주차 때문에 차량 진입이 안 됐다"고 밝혔습니다.



글쓴이는 결국, 구급대원과 함께 할머니를 업다시피 해 골목길을 내려갔다고 주장했는데, "이런 일을 겪고 나니, 화재나 강력 범죄 등 응급 상황이 일어나도 차 빼달라고 전화해야 될 거 아니냐"며 "아무도 못 지켜주는 게 아닌가 싶다"고 목소리를 높였습니다.



이 문제는 하루이틀 사이 벌어진 게 아니라면서 그간 차주에게 항의해 봤지만 "차 댈 곳이 없는데 어쩌라고요"라는 취지의 답변이 돌아왔다고 주장했습니다.



문제 해결을 위해 수차례 민원도 넣어봤지만 "도로로 간주할 수 없어 불법주차 과태료 부과가 불가능" 하다는 답만 들었다며 억울하고 이 문제 해결 필요성을 거듭 강조했습니다.



관련 소식에 누리꾼들은 차주에 대한 비판과 함께 구청에 노란 실선을 그어 달라는 취지의 민원을 넣는 게 정답인 거 같다는 의견을 달기도 했습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이수민 , 제작 : 디지털뉴스부)