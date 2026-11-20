▲ 이재명 대통령

이재명 대통령의 국정 지지도가 소폭 반등했다는 여론조사 결과가 오늘(20일), 발표됐습니다.한국갤럽이 지난 17일부터 19일까지 전국 만 18세 이상 1,001명에게 조사한 결과, 이 대통령의 직무수행에 대한 긍정 평가는 전주 조사 대비 1%p 상승한 40%를 기록했습니다.부정평가는 49%로 나타났고, 응답자의 10%는 의견을 유보한 것으로 조사됐습니다.한국갤럽 조사에서 이 대통령의 국정 지지도는 8월 2주차 조사에서 44%를 기록한 이후 30% 후반대와 40% 초중반대를 기록하고 있습니다.긍정 평가 이유는 '외교'(24%)가 가장 높았으며 '경제·민생'(12%), '소통'(9%).'서민 정책·복지'(7%) 순이었습니다.부정 평가 이유는 '경제·민생'(18%)이 가장 높았고, '도덕성 문제·본인 재판 회피'(13%), '부동산 정책'(12%), '국방·안보·대북'(5%) 등의 이유가 뒤를 이었습니다.정당 지지도는 더불어민주당이 36%, 국민의힘이 28%를 각각 기록했습니다.민주당은 전주 조사 대비 3%p 하락했으며, 국민의힘은 2%p 상승했습니다.두 당의 지지율 격차(8%p)는 3주 연속 오차 범위 밖에서 여당이 우세했습니다.조국혁신당은 3%, 개혁신당은 2%, 진보당은 1%의 지지도를 보였습니다.무당층은 28%로 나타났습니다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐습니다.표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 46.8%, 응답률은 10.1%입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 됩니다.