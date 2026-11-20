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배우 이규한과의 결혼 소식으로 뜨거운 화제를 모은 가수 겸 화가 솔비가 연애부터 결혼을 결심하기까지의 반전 러브스토리를 전격 공개한다.오는 22일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 내년 4월 이규한과 웨딩 마치를 울리는 솔비가 스페셜 게스트로 출연해 달콤한 연애 비하인드를 털어놓는다.지난해 한 연애 프로그램에서 인연을 맺은 두 사람은 당시 최종 커플로 이어지지 못했음에도 깜짝 결혼을 발표해 대중을 놀라게 했다. 이날 솔비는 이규한에게 최종 선택을 받지 못했던 당시의 솔직한 심경과 함께, 방송 이후 이어진 이규한의 끊임없는 애정 공세에 결국 마음을 열게 된 사연을 공개해 시선을 집중시킨다.또한 솔비는 연예계 대표 깔끔남으로 알려진 이규한의 남다른 사랑꾼 면모를 자랑하며 스튜디오 분위기를 한껏 달군다. 솔비의 집에 놀러 올 때마다 청소부터 빨래, 설거지까지 집안일을 도맡아 한다는 것. 특히 솔비가 직접 설거지를 하겠다고 나서자 이규한이 "네 귀한 손은 그림 그릴 때만 써"라는 로맨틱한 멘트로 만류했다고 밝혀 출연진들의 부러움을 산다.반면 지나친 깔끔함 때문에 벌어진 웃지 못할 첫 키스 일화도 공개된다. 솔비는 이규한이 첫 키스를 앞두고 '이것'까지 했다고 깜짝 폭로해 스튜디오를 발칵 뒤집었다는 후문이다.여기에 솔비는 이규한과 정식으로 교제하기도 전에 어머니에게 그를 소개했던 에피소드도 들려준다. 갑작스러운 딸의 '썸남' 소개에 당황스러움을 감추지 못했던 솔비 어머니의 마음을 단숨에 무장해제시킨 이규한의 결정적 한 마디는 무엇이었을지 궁금증을 더한다.솔비와 이규한의 영화 같은 러브스토리는 오는 22일 일요일 밤 9시 방송되는 '미우새'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)