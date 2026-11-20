▲ 권창준 고용노동부 차관이 지난 9월 15일 부산 벡스코 제2전시장에서 열린 '제43회 전국장애인기능경기대회' 개회식에서 격려사를 하고 있다.

정부가 노동시장 양극화를 해소하기 위해 고용·노동정책뿐 아니라 산업구조와 불공정 거래 관행까지 종합적으로 점검합니다.고용노동부는 오늘(20일) 서울고용노동청에서 권창준 차관 주재로 '노동시장 이중구조 개선반' 첫 회의를 열었다고 밝혔습니다.개선반은 지난 11일 출범한 범정부 양극화 대응 TF의 5개 분야별 작업반 가운데 하나로, 노동부 차관이 팀장을 맡고 재정경제부와 과학기술정보통신부, 교육부, 산업통상부 등 관계부처와 전문가가 참여합니다.회의에서는 노동조건과 일할 기회, 안전망, 산업구조·불공정 거래 관행 개선 등 네 가지 분야에서 전문가 의견을 듣고 기존 정책의 보완점과 추가 과제를 살펴봤습니다.노동부는 앞으로 매주 회의를 열어 핵심 과제를 구체화하고, 그 결과를 양극화 대응 TF에 보고할 계획입니다.권 차관은 그동안 다양한 정책을 추진해 왔지만 현장의 양극화가 왜 여전한지 원점에서 다시 점검하겠다며, 산업구조 측면에서 근본적인 해법을 찾겠다고 말했습니다.(사진=한국장애인고용공단 제공, 연합뉴스)