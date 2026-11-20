▲ SM엔터테인먼트 시세조종 공모 의혹으로 1심에서 무죄를 선고받은 김범수 카카오 미래이니셔티브센터장이 20일 서울 서초구 고등법원에서 열린 항소심 선고 공판에 출석하고 있다.

SM 엔터테인먼트 시세를 조종한 혐의로 기소된 김범수 카카오 미래이니셔티브센터장이 2심에서도 무죄를 선고받았습니다.서울고법 형사4-1부는 오늘(20일) 자본시장법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 김 센터장에게 이같이 선고했습니다.함께 기소된 배재현 전 카카오 투자총괄대표도 1심과 같이 무죄를 선고받았습니다.재판부는 모든 거래는 정도 차이는 있어도 그 자체로 시세에 영향을 미칠 가능성이 있다고 설명했습니다.이어 장내 매수행위가 시세에 영향을 미쳤을 수 있다는 이유만으로 모든 매수 행위를 처벌하는 것은 부당할 뿐 아니라 처벌 범위를 무한정 확대하는 결과가 나올 수 있다고 지적했습니다.그러면서 검사가 제출한 증거만으로는 피고인들에게 인위적인 조작을 통한 시세 조종·안정 목적이 있었다거나 이에 공모했다는 점이 증명되지 않았다고 밝혔습니다.김 센터장 등은 2023년 2월 에스엠을 인수하는 과정에서 경쟁사인 하이브의 공개매수를 방해하기 위해 주가를 공개매수가보다 높게 고정하는 방식으로 시세를 조종한 혐의로 2023년 11월 재판에 넘겨졌습니다.(사진=연합뉴스)