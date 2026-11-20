▲ 2027학년도 대학수학능력시험 시험장에서 시중에 판매되는 초소형 카메라 뒤로 스마트기기 활용 부정행위 관련 제재 안내문이 부착돼 있다.

2027학년도 대학수학능력시험 도중 카메라와 블루투스 이어폰을 소지했다가 적발된 20대 남성 수험생이 경찰에 입건됐습니다.경기남부경찰청 사이버범죄수사대는 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 20대 남성 A 씨를 입건해 조사하고 있다고 오늘(20일) 밝혔습니다.A 씨는 어제 경기 용인시의 한 수능 시험장에 반입이 금지된 소형 카메라와 블루투스 이어폰을 감독관에게 제출하지 않고 시험 중 소지한 혐의를 받습니다.당시 A 씨는 2교시 수학영역 시험 도중 옷 속에 카메라를 숨기고 있다가 감독관에게 적발됐습니다.이 과정에서 블루투스 이어폰도 확인됐으며, 시험장 복도에 내놓은 A 씨의 가방에서는 태블릿PC가 추가로 발견됐습니다.해당 전자기기들은 모두 전원이 켜진 상태로 파악됐습니다.경찰은 수능 종료 후 그를 경기남부청으로 임의동행해 오후 6시부터 약 5시간 20분 동안 조사한 뒤 밤 11시 20분쯤 귀가시켰습니다.A 씨는 조사 과정에서 혐의를 인정하는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.경찰은 A 씨를 상대로 시험 문제 촬영 및 외부 전송 여부, 1교시 국어영역 시험에서의 기기 사용 여부, 전자기기 구입 경위와 외부 조력자 개입 가능성 등을 조사해 관련 진술을 확보했습니다.다만 구체적인 진술 내용은 수사가 진행 중이라는 이유로 공개하지 않았습니다.경찰은 확보한 진술을 토대로 압수물에 대한 디지털 포렌식 등을 진행해 시험 문제 촬영과 전송 등 기기의 실제 사용 여부와 사건 경위를 확인할 방침입니다.경찰 관계자는 "향후 진행될 다른 시험에서도 유사한 부정행위가 발생할 우려가 있어 구체적인 수법을 공개하기는 어렵다"고 전하며, "압수물 분석 결과에 따라 추가 조사 여부를 결정할 예정"이라고 덧붙였습니다.