미국 법무부는 로스앤젤레스(LA)와 오렌지카운티 일대에서 최소 36대의 화물열차를 턴 혐의로 14명을 기소했다고 현지시간 19일 밝혔습니다. 이들에게는 화물 절도와 장물 유통, 철도 운송 시설에 대한 폭력 행위 등 총 17개 혐의가 적용됐습니다.



조사 결과 이들은 범행 지점을 미리 정해둔 뒤 열차의 공기호스를 절단해 비상 정차시키는 수법으로 화물칸에 침입한 것으로 드러났습니다. 훔친 물품은 인근에 대기하던 트럭과 밴에 옮겨 실어 주택 등 은닉처로 빼돌렸습니다.



피해 규모는 2,250만 달러(약 300억 원) 상당에 달하며, 이번 범행은 21세 남성이 주도한 가족 단위의 조직적 범죄로 밝혀졌습니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 김복형 / 디자인: 나예미 / 출처: X (@USAttyEssayli), Department of Justice/ 제작: 디지털뉴스부)