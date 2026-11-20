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배우 오유진이 MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'에 합류하며 한효주, 공명과 연기 호흡을 맞춘다.20일 소속사 WNY는 "오유진이 MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'에서 채동원 역으로 출연을 확정했다"고 밝혔다.오는 12월 11일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'(극본 황해연, 연출 이상엽·강채원)는 한 번의 좌절로 야구 인생이 멈춰버린 선수 강해환(공명 분)이 변호사 출신 스포츠 에이전트 서희승(한효주 분)을 만나 다시 꿈을 향해 도전하는 과정을 그린 힐링 로맨스다.극 중 오유진은 스포츠 에이전시 '동행'의 데이터 분석팀 소속 채동원 역으로 분한다. 아버지의 영향으로 야구와 거리를 두고 이공계열에 진학했으나, 동치영(김신록 분) 대표에게 발탁돼 데이터 분석 업무를 맡게 된 인물로 극에 신선한 활력을 불어넣을 예정이다.오유진은 그동안 '여신강림', '청춘블라썸', '트롤리', '열녀박씨 계약결혼뎐', '실버벨이 울리면' 등 다수의 작품에서 폭넓은 캐릭터 소화력을 입증하며 입지를 다져왔다. 특히 칸 국제 시리즈 페스티벌 경쟁 부문에 진출한 옴니버스 작품 '타로: 일곱 장의 이야기'에서 에피소드 '썬자'의 주인공을 맡아 강렬한 존재감을 각인시킨 바 있다.매 작품 자신만의 색깔로 캐릭터를 완성해 온 오유진이 이번 '너의 그라운드'를 통해 어떤 새로운 매력을 선보일지 기대가 모인다.[사진제공=WNY]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)