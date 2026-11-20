인공지능을 활용한 시험 부정행위 의혹에 휩싸인 이진우 씨가 숨진 채 발견된 가운데, 전문가들이 이씨 행동과 부정행위 의혹에 대한 분석을 내놨습니다.



범죄심리학자 배상훈 프로파일러는 자신의 유튜브 채널 방송에서 이 씨의 인터뷰 당시 언행과 시선 처리에 대해 각성제 복용이나 중독에 따른 과대망상 가능성을 제기했습니다.



그는 "갑자기 각성해 문제가 눈으로 쫙 보인다거나 단 것을 먹지 말라는 식의 주장은 어불성설"이라며 인터뷰에서 이 씨의 시선이 한곳에 머물지 못하고 불안정하게 흔들린 점을 근거로 들었습니다.



이어 "일부 수험생들이 잠을 쫓기 위해 손을 대는 각성제 등에 중독되면 본인이 마치 초월적 존재가 된 것처럼 환상을 느끼고 떠들어대는 증상이 나타난다"고 주장했습니다.



최원석 고대구로병원 정신건강의학과 교수도 "이씨가 거짓말을 일삼으면서도 죄책감을 느끼지 못한다면 '충동형 성격장애'에 해당할 가능성이 크다"고 분석했습니다.



최 교수는 "이럴 경우 상대방을 나와 동등한 사람으로 여기지 않고, 내가 이용해야 될 도구 정도로만 여겨 일말의 죄책감을 못 느낀다"며 "심지어 거짓말을 체계적으로 만들어낸다"고 설명했습니다.



최 교수는 "이씨가 거짓말한 게 맞다면 자신의 열등감을 감추기 위해서였을 수 있다"며 "만약 AI를 활용해서라도 원하는 학위를 취득하는 게 목표였다면 이씨는 거기서 끝냈을 테지만, 더 큰 목표가 있어서 속이는 행위를 멈추지 않았을 것"이라고 봤습니다.



또한, "이씨가 충동형 성격장애가 맞다면 대중의 심리를 조종하려 했을 것"이라며 "하지만 자신을 둘러싼 의혹이 불거지고 대중을 계획대로 조종하지 못하면서 힘들었을 것"이라고 분석했습니다.



최 교수는 "생중계로 실력을 증명하겠다는 말은 비록 생중계 현장을 갈 계획이 없었더라도 당장의 위기를 넘기기 위한 순간의 거짓말이었을 수 있다"고 설명했습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 김기현, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)