▲ 행정안전부

행정안전부가 2029년까지 지방세입 체납관리단 3만 명 채용을 추진하는 가운데 구체적인 운영 방안을 논의했습니다.행안부는 오늘(20일) 세종시에서 전국 16개 시도 세정 담당 공무원과 전문가 등이 참석하는 '2026년 지방세 발전 포럼'을 열어 체납관리단 확대와 지방주거복지세 도입 등 지방세제 혁신 방안을 논의했습니다.시도 세정 담당관 회의에서는 2026∼2029년 4년간 지방세입 체납관리단 채용 규모를 3만 명으로 확대하는 계획과 운영 유형·근무 기간 다양화 방안 등이 안내됐습니다.지방세 연구 세미나에서는 담배분 지방교육세를 지방주거복지세로 전환하는 방안을 주제로 전문가 토론이 진행됐습니다.앞서 행안부는 주민 주거 여건 개선 등 지역의 시급한 재정 수요를 고려해 담배분 지방교육세를 예정대로 일몰하고 지방주거복지세로 전환하는 내용의 지방세법과 지방세기본법 개정안을 지난달 국회에 제출한 바 있습니다.송경주 행안부 지방재정경제실장은 "현장 의견과 전문가 제언을 지방세제 개선에 충실히 반영하고 국민이 체감할 수 있는 혁신을 추진하겠다"고 밝혔습니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)