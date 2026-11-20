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연예계 대표 '짠돌이' 김종국이 아내 앞에서는 한없이 무장해제되는 반전 사랑꾼 면모를 고백한다.20일 밤 11시 10분 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 노총각 딱지를 떼고 신혼 1년 차 새신랑이 된 김종국이 게스트로 출연해 미혼 비서진 이서진·김광규와 달콤쌉싸름한 하루를 보낸다.평소 한여름에도 에어컨을 틀지 않을 만큼 투철한 절약 정신을 자랑하던 김종국은 이날 아내 앞에서는 철저하던 절약 원칙마저 내려놓았다고 털어놓는다. 특히 김종국은 "아내라면 냉장고를 열어놓아도 못 본 척해야 한다"라는 파격적인 발언을 남겨 현장을 술렁이게 한다.또한 김종국은 자신의 결혼 소식에 큰 충격을 받았다던 김광규를 향해 "결혼 무조건 해"라며 적극적인 결혼 전도사로 나선다. 동행한 이서진과 김광규에게는 쉴 틈 없이 폭풍 잔소리를 쏟아내면서도, 정작 아내 이야기가 나오자 "고집이 어디 있냐"며 한없이 부드러워지는 극과 극 온도 차로 웃음을 안긴다.이어 아내와의 현실적인 신혼 에피소드도 공개된다. 평소 아내에게만큼은 절대 아끼지 않는다고 강조해 온 김종국이지만, 정작 설거지하던 아내가 조심스럽게 "(내가) 물을 너무 많이 썼어?"라고 물었다는 일화를 밝혀 폭소를 유발한다. 연예계 소문난 절약남의 아내마저 물 사용량을 신경 쓰게 된 사연에 궁금증이 쏠린다.여기에 김종국의 깜짝 2세 소망도 전해진다. 김종국은 자신을 닮은 2세는 원치 않는다며 "(2세는) 무조건 아내를 닮아야 해"라고 진심 어린 바람을 드러낸다. 이처럼 쉴 틈 없이 이어지는 김종국의 깨소금 신혼 토크에 급기야 그를 연예계 최고 의리남으로 추켜세웠던 이서진마저 "소주 없니?"라며 불만을 터뜨렸다는 후문이다.아내 바보로 변신한 새신랑 김종국의 반전 일상은 20일 금요일 밤 11시 10분 방송되는 '비서진'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)