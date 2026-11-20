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SBS '궁금한 이야기 Y'가 평범하고 친절한 직장인의 탈을 쓴 채 헤어진 연인을 끔찍하게 살해한 대전 교제 살인범 권종필의 두 얼굴과 반복된 범행의 전말을 파헤친다.20일 밤 8시 50분 방송되는 '궁금한 이야기 Y'는 '스토킹 살인범' 권종필 사건을 추적한다.대전의 한 보험사 콜센터에서 근무하던 권종필(43)은 말끔한 차림과 나긋한 말투, 동료들을 살뜰히 챙기는 모습으로 주변에서 다정한 직원으로 통했다. 그러나 그는 지난 10월 24일 헤어진 전 연인 은주(가명) 씨를 잔혹하게 살해한 혐의로 경찰에 체포되며 충격적인 민낯을 드러냈다.피해자 은주 씨의 가족과 지인들은 이번 참극이 이미 예견된 비극이었다며 울분을 토했다. 은주 씨는 이별 후에도 권 씨의 집요한 연락과 감금에 시달렸고, 지난해 이미 경찰에 두 차례나 스토킹 피해를 신고했던 것으로 확인됐다. 피해자의 친구는 "자기 신발이 보이면 안 되니까 신발까지 들고 화장실에 숨어 있었던 것"이라며 권 씨의 치밀하고 소름 돋는 행적을 증언했다.더욱 충격적인 사실은 권 씨의 이러한 범행이 처음이 아니라는 점이다. 취재 결과 권 씨는 약 6년 전에도 헤어진 연인을 감금하고 폭행한 혐의로 징역 2년 6개월의 실형을 선고받은 전력이 있었다. 출소 후 다시 같은 업계로 복귀해 근무하던 그에 대해 전 직장 동료는 "사귀던 여자를 감금하고 폭행한 게 처음이 아니다. 자기랑 만나는 여자들은 다 맞는다며 '여자는 맞아야 한다'고 말했다"고 말했다.피해자가 수차례 위험 신호를 보냈음에도 과거 실형 전력까지 있는 가해자의 반복된 범행을 막지 못한 이유는 무엇인지, 당시 경찰의 보호 조치와 대응에 허점은 없었는지 방송을 통해 면밀히 짚어본다.교제 살인범 권종필의 소름 돋는 이중생활과 사건의 전말은 20일 금요일 밤 8시 50분 방송되는 '궁금한 이야기 Y'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)