▲ 정동영 통일부 장관

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정동영 통일부 장관이 오늘(20일) 미셸 스틸 주한미국대사, 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 유엔군사령관과 연쇄 회동합니다.통일부는 정 장관이 오늘 오전 정부서울청사에서 스틸 대사를 접견해 한반도 정세에 관한 의견 교환과 한미 협력 방안을 논의한 뒤, 오후엔 판문점을 찾아 브런슨 사령관과 면담한다고 밝혔습니다.정 장관의 스틸 대사 접견은 스틸 부임 뒤 약 4개월 만으로, 새로 부임한 주한미국대사와 통일부 장관의 첫 만남으로는 많이 늦은 편입니다.이와 관련해선 정 장관의 '구성 우라늄 농축시설' 발언 후 미국이 우리와 대북정보 공유를 일부 제한하고 있는 것과 연관이 있는 거란 분석이 많습니다.통일부 장관이 유엔군사령관을 만나는 것도 지난 2023년 11월 김영호 당시 통일부 장관의 평택 유엔군사령부 방문 외엔 전례를 찾기 어렵다는 평가입니다.통일부는 정 장관이 남측 최북단 건물이자 통일부 시설인 '자유의 집' 현황 점검과 직원 격려차 판문점 방문을 추진했고, 비무장지대(DMZ) 출입을 통제하는 유엔사 측이 브런슨 사령관의 동행을 제의했다고 설명했습니다.최근 통일부의 DMZ 평화적 이용을 위한 접근성 확대 시도를 유엔사가 반대해 온 만큼, 오늘 만난에서 양측이 DMZ 관할권 관련 논의를 할지도 관심입니다.(사진=연합뉴스)