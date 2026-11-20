법학적성시험, 리트 만점자 이진우 씨가 어제(19) 숨진 채 발견된 가운데, 이 씨의 서울대 치대 동기들이 애증의 감정을 담아 쓴 글들이 화제가 되고 있습니다.



온라인 커뮤니티엔 어제와 오늘, 이 씨와 함께 서울대 치대 학교생활을 했다던 동기들이 잇따라 글을 올렸습니다.



한 동기는 "학과 내부적으로, 개인적으로 혼란스러운 나날들이었다"면서 "언론에서 극악무도한 범죄자, 사기꾼 이미지와 제 기억 속의 그 형과의 괴리가 커서 받아들이는 데 시간이 걸렸다"고 썼습니다.



"슬픔, 배신감, 분노, 혼란과 같은 감정들이 마음 속을 오가는 상황 속, 왜 그런 선택을 했는지 원망스럽고 욕하는 사람들도 원망스러웠다"며 이 씨의 사망 소식을 두고 "조롱하고 기뻐하는 인간들을 보며 인류애가 많이 떨어지기도 했다"고 전했습니다.



그럼에도, 학교에서 보여준 이 씨의 모습 가운데 "꽤나 고마운 순간들이 많았다"며 글쓴이는 "입체적 존재의 긍정적인 면을 본 사람이라고 말하고 싶었다"고 글을 마무리했습니다.



또 다른 동기 역시 "AI 치팅이 사실이라면 당연히 죄지은 거 맞다. 대중에겐 쓰레기로 보일 거라는 건 알고 있다"며 "그래도, 함께 생활한 8개월 동안 동기들에게 정말 좋은 형이었다"고 회상했습니다.



이 씨가 "좋은 경험도 많이 시켜줬고 맛집도 많이 가봤다"며 장례식장에 가서 무슨 말을 하고 오는 게 좋을지, 처음 겪는 이 상황이 두렵다고도 전했습니다.



사상 첫 리트 만점자로 주목 받아왔던 이진우 씨는 추후, AI 부정행위 의혹을 받았고 어제 공개 검증을 예고했다가 돌연 잠적한 뒤 서울 강동구에 있는 한 모텔에서 숨진 채 발견됐습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)