▲ 정동영 통일부 장관

이미지 확대하기

정동영 통일부 장관이 오늘(20일) 미셸 스틸 주한미국대사, 제네비어 브런슨 유엔군사령관(한미연합군사령관 겸 주한미군사령관)과 잇따라 만납니다.통일부에 따르면 정 장관은 오늘 오전 스틸 대사를 접견, 한반도 정세에 관해 의견을 교환하고 한미 간 협력 방안을 논의합니다.정 장관은 도널드 트럼프 미국 대통령이 반복적으로 추진 의지를 밝혀온 북미 정상회담 성사 필요성을 언급하고, 한미 정상의 '피스메이커-페이스메이커' 역할론을 이행하기 위해 양국이 함께 노력해야 한다고 강조할 것으로 예상됩니다.이날 만남은 지난 7월 말 스틸 대사의 부임 후 근 4개월 만에 성사됐습니다.주한미국대사는 통상 부임 직후 또는 한 달 이내에 통일부 장관을 예방한 전례에 비춰 이례적으로 늦은 상견례입니다.이는 정 장관의 '구성 우라늄 농축시설' 발언 후 미국이 일부 대북정보 공유제한 조치를 취한 것과 관련이 있는 것으로 보입니다.스틸 대사는 조현 외교부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 안규백 당시 국방부 장관과 후임 강신철 국방부 장관, 이형일 재정경제부 장관 등과는 면담한 바 있습니다.정 장관은 오늘 오후에는 판문점에서 브런슨 사령관과 면담합니다.이번 면담을 계기로 정 장관과 브런슨 사령관 간에 DMZ 관할권 관련 논의가 이뤄질지 주목됩니다.그동안 통일부는 DMZ의 평화적 이용을 위해 접근성 확대를 추진했지만, 유엔사는 정전협정에 따라 DMZ 관할권은 전적으로 유엔사에 있다는 입장을 고수해 양측은 평행선을 달렸습니다.(사진=국회사진기자단 제공, 연합뉴스)