▲ 전자발찌 자료사진

아동 성폭력 범죄를 저질러 전자발찌를 착용 중이던 70대 남성이 타인의 주거지에 침입하려다가 보호관찰소의 신속한 대응으로 검거됐습니다.부산보호관찰소에 따르면 지난 16일 부산의 한 주택가에서 타인의 주거지에 무단으로 침입하던 71세 남성 A 씨를 현장에서 체포했습니다.아동 성폭력으로 보호관찰을 받고 있던 A 씨는 당시 보호관찰 담당자에게 시장에 가겠다고 사전 보고했지만, 실시간 위치추적 과정에서 주택가 주변을 배회하는 듯한 모습이 포착됐습니다.이를 수상히 여긴 부산보호관찰소 신속수사팀은 현장 확인을 위해 출동했고, A 씨가 타인의 주거지에 침입하는 현장을 적발해 체포했습니다.A 씨는 이전에도 주거지에 침입해 범죄를 저지른 전력이 있는 것으로 알려졌습니다.보호관찰소는 A 씨를 경찰에 인계했고, A 씨는 지난 18일 구속됐습니다.정성수 부산보호관찰소장은 "고위험 전자장치 부착자의 이동 경로를 면밀히 분석하고 신속하게 대응해 재범을 사전에 차단하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)