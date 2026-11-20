▲ 리오넬 메시(왼쪽)와 손흥민

미국프로축구 메이저리그사커(MLS) LA FC에서 활약하는 손흥민의 10월 기준 올 시즌 보장 연봉이 리그 전체 4위로 나타났습니다.MLS 선수협회가 공개한 2026시즌 연봉 자료(10월 6일 기준)에 따르면 손흥민은 올 시즌 1,115만 2,852달러, 우리 돈 약 149억 원을 받습니다.이 액수는 연간 기본 급여에 계약금과 보장 보너스를 계약 기간 동안 연간으로 환산해 더한 연평균 보장액입니다.마케팅 보너스와 에이전트 수수료가 포함되지만, 성과에 따른 보너스는 보장된 금액이 포함되지 않습니다.선수가 개별적으로 구단이나 후원사와 맺은 계약에 따른 보수도 들어있지 않아 실제 연간 총수입은 더 늘어날 수 있습니다.지난해 8월 토트넘을 떠나 MLS 역대 최고 이적료 2,650만 달러에 LA FC로 이적한 손흥민은 4월 16일 기준으로는 보장 연봉 순위 2위였습니다.하지만 올해 여름 유럽을 떠나 MLS에 둥지를 튼 로베르트 레반도프스키와 앙투안 그리에즈만이 각각 2위와 3위로 치고 들어오면서 손흥민의 순위는 4위로 두 계단 하락했습니다.부동의 1위는 인터 마이애미에서 활약하는 '축구의 신' 리오넬 메시입니다.메시의 보장 연봉은 2,833만 3,333달러, 우리 돈 약 378억 원입니다.(사진=게티이미지)