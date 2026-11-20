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SBS '그것이 알고 싶다'가 이른바 '사이버 룸살롱'으로 불리며 유튜브와 SNS를 통해 무분별하게 확산 중인 '엑셀' 방송의 적나라한 실태와 배후 설계자를 파헤친다.오는 21일 밤 11시 10분 방송되는 '그것이 알고 싶다'는 '당신의 도파민은 얼마입니까? - 사이버 룸살롱 비즈니스' 편으로 꾸며진다.사건의 발단은 제작진 앞으로 걸려온 한 아버지의 긴급 제보였다. 딸이 평범한 유튜브 채널에 출연하는 줄로만 알았던 아버지는 라이브 방송 화면을 직접 확인하고 큰 충격에 빠졌다. 짧은 치마를 입은 여성 출연자들이 선정적인 춤을 추며 후원을 구걸하고 있었고, 화면 한쪽에는 출연자별 후원 금액과 순위가 엑셀 표처럼 실시간으로 표시돼 있었기 때문이다.해당 방송에서 여성 출연자들은 닉네임으로 표시된 '큰손' 후원자들의 요구를 그대로 이행하며 무려 12시간 동안 순위 경쟁을 벌였다. 순위 하위권으로 밀려난 여성들에게는 역한 음식을 강제로 먹이는 이른바 '괴식' 벌칙까지 가해졌다. 제보자는 "돈 줄 테니까 춤추라 하고 이상한 것을 먹인다. 성노예라고 하면 정확할 것"이라며 참담한 심경을 토로했다.더 강한 자극을 좇는 후원자들의 '도파민 중독' 속에 방송 수위는 날로 가학적이고 폭력적으로 치닫고 있다. 한 후원자는 "제 닉네임을 외치면서 회장님이라며 단체로 경례하니 도파민 중독이 된 것 같다"고 털어놓았다. 실제로 선정적인 노출과 춤 강요를 넘어 후원금을 채우지 못하면 구타를 당하거나, 심지어 장애인을 괴롭히고 학대하는 방송까지 버젓이 생중계되는 실정이다.가장 심각한 문제는 이러한 콘텐츠들이 성인방송 플랫폼이 아닌, 별도의 성인 인증이나 로그인 절차조차 필요 없는 유튜브와 SNS에 그대로 노출돼 미성년 학생들까지 무방비로 접하고 있다는 점이다. 업계에 따르면 '엑셀' 방송의 하루 후원금 규모만 수십억 원에 달하는 것으로 추산된다.그러나 정작 방송 제작자들은 "성인 출연자와 후원자의 자발적인 선택에 따른 문화산업일 뿐"이라며 "도의적인 책임감은 있지만 우리가 책임져야 한다는 생각은 없다"고 책임을 플랫폼 규제로 돌리며 뻔뻔한 태도를 보였다.돈과 도파민에 잠식된 온라인 유흥 비즈니스의 민낯과 감춰진 설계자들의 정체는 오는 21일 토요일 밤 11시 10분 방송되는 SBS '그것이 알고 싶다'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)