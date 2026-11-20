▲ 지난 2월 19일(현지시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 1500m에 출전한 헝가리의 김민석이 경기를 마친 뒤 박수를 치고 있다.

음주운전 사고로 중징계받은 뒤 헝가리로 귀화했던 스피드스케이팅 김민석이 헝가리 대표팀과 작별했습니다.헝가리 빙상연맹은 홈페이지를 통해 "김민석은 헝가리 국가대표로 뛰지 않기로 했다"며 "은퇴를 결정했다"고 전했습니다.반하디 아코시 헝가리 빙속 대표팀 감독은 "김민석은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 실망스러운 성적을 거둔 뒤 고심 끝에 결정 내렸다"며 "김민석은 선수 생활을 이어가지 않을 예정이며, 우리는 그의 결정을 받아들일 수밖에 없었다"고 밝혔습니다.2018 평창 동계올림픽과 2022 베이징 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 1,500ｍ에서 동메달을 차지했던 김민석은 2022년 7월 충북 진천선수촌에서 음주운전 사고를 내 물의를 빚었습니다.이후 같은 해 8월 대한빙상경기연맹 스포츠공정위원회로부터 자격정지 1년 6개월 징계를 받았습니다.김민석은 헝가리의 귀화 제의를 받아들여 2024년 한국을 떠났고, 그해 11월 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 월드컵을 통해 복귀했습니다.그는 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 남자 1,500ｍ에서 7위, 남자 1,000ｍ에서 11위, 남자 매스스타트에서 25위에 그치는 등 메달 획득에 실패했습니다.이후 국제대회엔 출전하지 않았습니다.일각에선 김민석이 한국 국적을 회복한 뒤 2030 알프스 동계 올림픽 출전을 노릴 수 있다는 전망도 나옵니다.국제올림픽위원회(IOC) 올림픽 헌장에 따르면, 국적을 변경한 선수가 새로운 국가를 대표해 올림픽에 출전하려면 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 합니다.김민석이 헝가리 국적으로 뛴 마지막 국제대회는 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽입니다.(사진=연합뉴스)