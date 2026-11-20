[경제 365]



환율이 10% 떨어지면 가구당 생활비가 1년에 평균 16만 5천 원 줄어든다는 한국은행 분석이 나왔습니다.



에너지와 식료품, 외식비가 전체 절감액의 약 78%를 차지했습니다.



소득 대비 효과는 저소득층에서 더 컸습니다.



하위 20% 가구의 절감액은 8만 8천 원으로 상위 20%보다 적지만, 처분가능소득 대비 절감률은 0.78%로 상위 20%의 3배를 웃돌았습니다.



한은은 저소득 자영업자가 식재료·연료 비용 비중이 높은 내수 업종에 상대적으로 많이 종사해, 비용 절감 혜택을 크게 받을 수 있다고 분석했습니다.



기업 가운데서는 내수기업의 영업이익률이 1.4%포인트 오르는 등 수익성이 좋아지는 반면, 수출기업은 수출 마진이 줄어드는 것으로 분석됐습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.