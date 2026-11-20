인공지능 기업인 앤트로픽의 나스닥 상장 첫날(현지시간 19일) 성적은 좋았습니다.



공모가보다 17% 오른 97달러 17센트에 거래를 마쳤습니다.



엔트로픽은 공모가 83달러를 웃도는 111달러 50센트에 거래를 시작했습니다.



장중 한때 115달러를 넘기도 했지만, 오름폭을 줄이며 100달러 아래에서 마감했습니다.



앤트로픽은 이번 상장 과정에서 사모 배정 등을 포함해 우리 돈 약 143조 원을 조달했습니다.



지난 6월 스페이스X의 115조 원을 넘어선 역대 최대 규모입니다.



하지만 뉴욕증시 3대 지수는 모두 2% 넘게 떨어졌습니다.



엔트로픽 상장 기대감에 뉴욕증시는 상승 출발했지만, 앤트로픽이 첫 거래를 시작한 직후 하락세로 돌아섰습니다.



시장에서는 대형 상장 이벤트가 지나자 주가가 높을 때 팔아 차익을 실현하려는 움직임이 강해졌다는 분석이 나왔습니다.



다우지수는 1,100포인트 넘게 빠지며 지난 6월 이후 처음으로 5만 선 아래에서 마감했습니다.



나스닥은 2.25%, S&P500은 2.02% 하락했습니다.



S&P500은 6거래일 연속 내렸습니다.



장중 4.7%까지 올랐던 엔비디아도 하락세로 돌아서 3.3% 떨어졌습니다.



AI에 들어가는 막대한 투자비를 수익으로 회수할 수 있을지 시장에선 여전히 의구심이 이어지고 있습니다.



이런 분위기 속에서 투자자들이 상대적으로 안전한 미 국채로 눈을 돌리면서 미국 10년물 국채 금리는 전날보다 0.02%포인트 내린 연 5.04%에 거래됐습니다.



(취재: 최재영, 영상편집: 이다인, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)