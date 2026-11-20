▲ 해광서 수색하는 해경

충남 태안 서격렬비도 인근 해상에서 연락이 두절된 어선 해광호와 승선원들을 찾기 위한 해경의 수색 작업이 오늘(20일) 사흘째 이어지고 있습니다.태안해양경찰서는 어제밤부터 야간 수색을 이틀째 진행했으나 해광호와 승선원 7명의 흔적을 찾지 못했다고 밝혔습니다.해경은 야간 수색 구역을 어제보다 확대하고 함정 18척을 투입했지만 3에서 4미터의 높은 파도 때문에 수색에 어려움을 겪었습니다.강한 바람의 영향으로 항공기를 이용한 수색은 진행하지 못했습니다.현재 서해 중부 전 해상에는 초속 7에서 16미터의 강한 바람이 불고 높이 1에서 4미터의 파도가 칠 것으로 예보됐습니다.해경은 함정과 항공기 등 장비 투입 규모를 재정비해 주간 수색을 이어갑니다.기상 상황에 따라 항공기 투입 여부도 결정할 방침입니다.태안해경은 침몰과 전복, 충돌 등 모든 가능성을 열어두고 해광호가 연락 두절된 원인 확인도 병행하고 있다고 전했습니다.해광호가 확인된 최종 위치 인근을 지난 선박들의 항적을 조회하고 충돌 흔적도 살폈으나 현재까지 특이 사항은 발견하지 못했습니다.선박패스장치와 선박자동식별장치 등 자동 위치 발신 장치가 표출되지 않은 원인도 살펴보고 있습니다.태안 선적 연안통발 어선인 7.93톤급 해광호는 16일 오전 7시 16분쯤 태안 안흥외항을 출항했습니다.배에는 내국인 3명과 인도네시아 국적 선원 4명이 승선했습니다.해광호는 출항 이튿날인 17일 오전 3시쯤 인근 조업선을 통해 어선안전조업국에 위치를 보고했습니다.선박패스장치상 마지막 위치는 서격렬비도 북서방 24킬로미터, 13해리 해상입니다.이후 18일 오전 1시쯤 해광호의 위치가 확인되지 않는다는 신고가 접수됐습니다.신고 이후 사고 해역 주변에서 선체 일부나 구명조끼 같은 유류품은 발견되지 않았습니다.현지 어민들에 따르면 해광호는 원래 꽃게 통발 어선이지만 통발과 자망 면허를 모두 갖고 있어 꽃게 어획량이 줄자 홍어잡이에 나선 것으로 알려졌습니다.(사진=태안해경 제공, 연합뉴스)