▲ 삼성전자 전영현·노태문

삼성전자가 올해 사장단 인사에서 반도체와 스마트폰·가전 사업을 이끄는 전영현·노태문 '투톱' 체제를 유지하며 조직 안정에 방점을 찍었습니다.이와 동시에 '투톱'을 뒷받침할 사업부장으로 메모리에 황상준 사장, 모바일경험(MX) 부문에 최원준 사장을 신규 선임해 사업부별 책임 경영을 강화했습니다.삼성전자는 오늘(20일) 이 같은 내용이 담긴 2027년 사장단 인사를 발표했습니다.삼성전자가 최근 2년간 11월 말에 사장단 인사를 발표한 것을 고려하면 예년보다 한 주 정도 앞당겨진 일정입니다.반도체 초호황으로 역대 최대 실적을 거두는 가운데 조직 체계에 큰 변화를 주지 않고 안정을 유지하는 데 중점을 둔 것으로 풀이됩니다.삼성전자는 올해 3분기 반도체 사업으로만 106조 원이 넘는 영업이익을 거두며 4분기 연속 역대 최대 실적과 동시에 글로벌 빅테크 최초의 분기 100조 원대 이익 기록을 달성했습니다.이번 인사에서 전영현 디바이스솔루션(DS)부문장 겸 대표이사 부회장과 노태문 디바이스경험(DX)부문장 겸 대표이사 사장은 기존 직책을 유지하면서 그간 겸임해 온 메모리사업부장직과 모바일경험(MX)사업부장직을 각각 내려놓습니다.신임 메모리사업부장(사장)으로는 황상준 메모리개발담당 겸 D램개발실장(부사장)이 승진했습니다.신임 MX사업부장은 최원준 MX사업부 개발실장이 맡습니다.삼성전자는 아울러 조상연 부사장을 반도체 시스템LSI사업부장으로, 이종명 부사장을 최고기술책임자(CTO) 겸 반도체연구소장으로 사장 승진시켰습니다.(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)