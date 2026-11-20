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배우 송강호가 영화 '허깨비'에 출연한다.'허깨비'는 산골 촌부들이 우연히 잡은 왜군과 함께 한양으로 향하며 펼쳐지는 예측불허의 이야기다. 영화 '해적: 바다로 간 산적', '공조2: 인터내셔날', '히말라야' 등을 이석훈 감독이 연출하고 '서울의 봄', '남산의 부장들'을 만든 하이브미디어코프가 제작과 배급을 맡았다.극 중 송강호는 평안도 깊은 산골에서 살아가는 촌부 '일봉' 역을 맡았다. '일봉'은 우연히 붙잡은 왜군 탈영병을 통해 인생 역전을 노리는 인물로, 평범한 소시민의 희로애락을 생생하게 그려내 온 송강호만의 능청스러운 코미디와 깊이 있는 감정 연기로 완성될 예정이다.하이브미디어코프 김원국 대표는 "깊은 신뢰를 바탕으로 송강호 배우와 다시금 작품을 함께하게 되어 기쁘고 기대가 크다"며 ";허깨비'는 기발한 상상력과 개성 넘치는 캐릭터들이 어우러진 작품으로, 배우들의 유쾌한 앙상블과 흡입력 있는 스토리를 통해 관객들에게 색다른 즐거움을 선사할 것"이라고 전했다대한민국 대표 배우 송강호와 흥행 감각과 대중성을 겸비한 이석훈 감독의 만남으로 기대를 높이는 영화 '허깨비'는 개성 넘치는 휴먼 코미디 사극의 탄생을 예고한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)