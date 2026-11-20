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그룹 빅뱅이 새 디지털 싱글을 깜짝 발매한다.20일 YG엔터테인먼트는 공식 블로그에 신곡 발매를 알리는 티저 포스터 '빅뱅 2026.11.20. 2PM(BIGBANG 2026.11.20. 2PM)'을 전격 게재했다. 지난 8월 발표한 '빅(BiiiG)' 이후 불과 3개월 만의 초고속 컴백인 데다 예고 없이 찾아온 깜짝 선물 같은 소식인 만큼 전 세계 팬들의 호응이 쏟아지고 있다.함께 공개된 포스터는 미니멀하면서도 감각적인 무드로 예사롭지 않은 아우라를 풍겼다. 화려한 액세서리를 착용한 손, 발걸음을 내딛는 듯한 실루엣, 헝클어진 머리카락 등 클로즈업된 일부 힌트만으로도 단숨에 시선을 압도한다.특히 비비드한 색감과 압도적 비주얼로 강렬한 인상을 남겼던 전작 '빅(BiiiG)'과는 사뭇 다른 결이 눈길을 끈다. 화려한 장치를 덜어내고 모노톤만으로 완성한 연출에서는 본연의 음악적 색채를 오롯이 보여주겠다는 자신감이 엿보여 기대감을 한층 끌어올린다.이로써 빅뱅은 이번 신곡을 통해 데뷔 20주년의 대미를 화려하게 장식하게 됐다. 지난 4월 '2026 코첼라 페스티벌'을 시작으로 성황리에 전개 중인 대규모 월드투어와 두 번의 신곡 프로젝트까지 쉴 틈 없는 행보로 20주년의 의미를 꽉 채우고 있는 것.한편 빅뱅의 데뷔 20주년 월드투어는 최근 팬들의 성원에 힘입어 추가된 미국 로스앤젤레스를 포함해 총 20개 도시·41회차 규모로 순항 중이다. 아울러 빅뱅은 신곡 발매 다음 날인 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열리는 '2026 마마 어워즈(MAMA AWARDS)' 무대에 올라 글로벌 팬들과 뜨겁게 호흡할 예정이다.[사진제공=YG엔터테인먼트]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)