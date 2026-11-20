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한국영화프로듀서조합 등 영화계 단체들로 구성된 '영화인연대'는 20일 입장문을 내고, 법원의 영화계 블랙리스트 손해배상청구 기각 판결과 관련해 정부와 국회, 영화진흥위원회(영진위)의 책임을 촉구하며 6대 요구안을 발표했다.앞서 서울중앙지방법원은 지난 10월 16일 블랙리스트 피해자들이 대한민국 정부와 영진위를 상대로 낸 손해배상청구 소송에서, 일부 원고에 대해 국가와 영진위의 불법행위를 인정하면서도 소멸시효 완성 등을 이유로 배상청구를 기각하고 소송비용도 원고들이 부담하도록 판결했다. 소송 당사자들은 항소하지 않기로 결정했다.영화인연대 측은 법원이 불법행위를 인정하고도 배상받지 못하고 소송비용까지 떠안게 된 피해자들의 현실을 지적하며, "사법적 구제만으로는 국가폭력의 피해를 온전히 회복하기 어렵다는 과제를 드러낸다"고 밝혔다. 이어 항소 포기가 국가의 책임을 묻는 일을 포기하는 것은 아니라고 강조했다.특히 영진위에 대해서는 2023년 특별위원회가 마련한 피해인정 방안의 상정을 부결하고 논의를 거부해 민간위원 전원 사퇴를 초래했던 과정을 돌아봐야 한다고 비판하며, 피해인정과 피해회복 책임을 다하라고 촉구했다.영화인연대는 정부와 국회, 영진위를 향해 ▲블랙리스트특별법 제정 또는 예술인권리보장법 개정 통한 법적 근거 마련 ▲국가의 소멸시효 항변 중단 및 피해자 소송비용 문제 해결 ▲피해자 명예회복과 실질적 피해회복 추진 ▲영진위의 특위 파행 성찰 및 피해인정 절차 재검토 ▲국가 차원의 사회적 기억 사업(공공 아카이브 등) 추진 ▲재발방지 제도 실질적 점검 및 실행 등 6대 요구사항을 제시했다.<사진=제미나이(AI) 생성 일러스트>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)